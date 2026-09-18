Encuentro del Chocolate en Piriápolis: un recorrido por sabores artesanales de todo el país con cierre tropical

Este domingo, en la Rambla de los Argentinos habrá stands con productos locales, degustaciones, concurso de postres amateur y cierre musical con Matías Valdez.

La tercera edición del Encuentro del Chocolate de Piriápolis se realizará el domingo 20, de 10.00 a 19.30, con la organización del Centro Comercial e Industrial del balneario, la Intendencia de Maldonado (IDM) y el municipio local. La propuesta invita a residentes y visitantes a degustar de una amplia variedad de chocolates y postres, además de disfrutar de stands artesanales, espectáculos de danza y música en vivo.

La movida comienza a las 10.00 en la Rambla de los Argentinos y Sanabria. En la carpa de chocolate, habrá una masterclass a cargo de un maestro chocolatero del grupo belga Puratos a las 12.30, y a las 14.15 será el concurso de postres amateur con 14 participantes.

En el escenario principal, de 10.00 a 13.00 musicalizará el DJ Camilo Casella, tocará Raíces Folclore a las 14.00, La Nota a las 15.30, habrá un show de folclore a las 17.00 y el cierre musical estará a cargo del cantante y compositor uruguayo Matías Valdez.

Sobre las 16.30 será la entrega de premios y sorteo de la ruta del chocolate, del que se participa comprando productos elaborados con chocolate en cualquiera de los locales adheridos hasta este sábado. También se sorteará una estadía en Solanas Crystal View.

Los comercios participantes en Piriápolis son Autoservice Piriápolis, Los Duendes, Rincón del Café, El Mercado, Panadería Avenida, Mar & Arte, Terranova, Medusa Bier Haus, Artepan, Poseidón, La colmena, Nómada, Nápolis, Flor de Loto, La Rotonda; y completan la lista Margarita Cafetería en Solís, La Caracola en Las Flores y Antojos en Punta Colorada.

El presidente del Centro Comercial e Industrial de Piriápolis, Luis Bentancourt, y el alcalde René Graña coincidieron en el lanzamiento que se prevé “más público que en la edición anterior”, lo cual contribuirá al turismo local.

En tanto, el director general del Departamento de Turismo de la IDM, Edgar Silveira, dijo que “la fiesta posiciona en primer plano a la gastronomía de Piriápolis, que contará con la participación de los mejores chocolateros del país” y tendrá un impacto directo en los restaurantes y hoteles de la localidad.