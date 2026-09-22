Vecinos del balneario Bella Vista reclaman la erradicación de un vertedero ubicado en zona urbana

Los contenedores se desbordan a diario y los desechos de todo tipo y tamaño se esparcen por un predio que, hasta 2024, se utilizaba como espacio recreativo.

Vecinos del balneario Bella Vista exigen a las autoridades locales la erradicación de un vertedero de basura ubicado en las calles El Zorzal y Paradela, a dos cuadras de la playa, donde se expanden desechos voluminosos, residuos domiciliarios y restos de podas hasta llegar al cercano arroyo Las Flores.

Martín Bañales, residente en el balneario desde 2019, explicó a la diaria que el área de entre 3.000 y 4.000 metros cuadrados funcionaba anteriormente como un espacio recreativo, que incluso contaba con aparatos de gimnasia. Sin embargo, en 2024 fue clausurado como tal, se retiraron los aparatos y se habilitó un vertedero.

“Se construyó un terraplén de dos metros de altura con espacio para tres contenedores [roll-on/roll-off], que se llenan en menos de 24 horas” con residuos de otras zonas. “No corresponde que esté ubicado en una zona urbana”, próximo a viviendas y al arroyo Las Flores, dijo el vecino.

Aunque la alcaldesa del Municipio de Solís Grande, Patricia Martínez, propuso construir una plancha de hormigón armado en lugar del terraplén, los vecinos se oponen: “Eso dejaría instituido este basural para siempre, cuando hay que erradicarlo”, resumió Bañales.

Agregó que la basura no está solamente en los tres contenedores dispuestos allí, sino que ocupa un entorno de entre 1.000 y 1.500 metros cuadrados. Si bien reconoció que la Intendencia de Maldonado (IDM) retira los residuos con una retroexcavadora cuatro o cinco veces por semana, “se desbordan continuamente”.

“Todos los días llegan entre 15 y 30 vehículos utilitarios cargados con restos de podas y limpieza de jardines, provenientes de los balnearios Las Flores, Playa Hermosa, Playa Verde y Playa Grande”, en lugar de hacerlo en los contenedores ubicados en Martín Pescador, entre Chimangos y Golondrinas, que “están vacíos”.

Aunque en 2024 el Municipio de Solís Grande dispuso estos tres contenedores para depositar ramas, hojas y restos de podas, y también dos más en Tachuri y la calle 71, Bañales enfatizó que ambos puntos se convirtieron en “vertederos de basura”. Explicó que el problema es que se acumulan residuos de otras zonas donde no hay contenedores.

Reubicar vertedero y mejorar gestión de residuos

Desde 2025, Bañales y otro vecino plantearon la problemática a la alcaldesa Martínez. En mayo pasado, lo hizo en una reunión en la que también participó Nicolás Gutiérrez, presidente de la Asociación Vecinal de Bella Vista.

Si bien el diálogo fue “en buenos términos” y “nunca se le restó importancia”, dijo que “en los hechos el municipio no se mueve para erradicar el vertedero”, y que “queda la duda de si es una decisión del municipio, la intendencia o la Asociación Vecinal de Bella Vista”.

El reclamo central es “reubicar el vertedero, que esté en una zona rural, aislada y que sea exclusivo para la gestión de basura y desechos”. Una alternativa sería trasladarlo al padrón 7274 ubicado en la calle Halcón, a una cuadra de la ruta 10, que anteriormente recibía residuos vegetales.

Sin embargo, ahora el predio tiene un cartel que “prohíbe arrojar residuos, podas o escombros”, amparado en la Ordenanza de Salud e Higiene de la IDM), con multas de 5 a 50 unidades reajustables.

Para Bañales, debería existir un sistema de registro y control de quienes realizan limpiezas de terreno y depositan desechos voluminosos: “Los responsables de hacer la limpieza tienen que estar registrados y tener el permiso del propietario para hacer la limpieza y el volcado donde corresponde”, opinó.

A pesar de la situación, no hubo denuncias formales ni ante la IDM ni ante el Ministerio de Ambiente. La única denuncia, por “riesgo de incendio” debido a las altas temperaturas y la acumulación de residuos, fue realizada por Bañales en febrero pasado ante el Destacamento de Bomberos de Piriápolis. El organismo inspeccionó el lugar e “intimó al municipio a realizar una limpieza del predio inmediata”, que se concretó posteriormente.

Gutiérrez: “No es justo decir que el municipio no hizo nada”

Nicolás Gutiérrez, presidente de la Asociación Vecinal Bella Vista, entiende que “es un problema más de comportamiento de las personas que de las autoridades”, debido a que “no respetan la prohibición de depositar residuos voluminosos en contenedores con otra función”.

“No es justo decir que el municipio no hizo nada”, afirmó en diálogo con a la diaria, para destacar que aumentó la cantidad de contenedores y la frecuencia de retiro, que se colocaron carteles y cámaras, y que hubo campañas de concientización sobre el uso adecuado de los contenedores.

No obstante, reconoció que “sigue faltando” y que los vecinos tienen “absoluta razón” en su reclamo, sobre todo cuando viven cerca de contenedores “que podrían ser reubicados”.

Gutiérrez consideró que “en su momento fueron una buena solución, pero que hoy generan mucho movimiento en una zona urbanizada”. También remarcó que “el problema no es exclusivo de Bella Vista” y que se potencia en la temporada estival, con la llegada de visitantes y turistas. En esa línea, manifestó su disposición a dialogar nuevamente con las autoridades locales en busca de una solución.