Centro de Maldonado: comienzan obras de remodelación de la expeatonal Sarandí

Las obras de remodelación de la expeatonal Sarandí, en el centro fernandino, comienzan esta semana y se extenderán hasta el 1º de diciembre, informó a la diaria el presidente de la Cámara Empresarial de Maldonado, Willy Ihlenfeld, tras una reunión de coordinación con el subdirector de Planeamiento y Presupuesto de la Intendencia de Maldonado (IDM), Mauricio Tejera, la empresa Buresil Construcciones, y el alcalde Damián Tort.

Las intervenciones abarcarán el tramo de Sarandí que va desde la intersección con Ituzaingó hasta Ventura Alegre y hasta las calles Florida y 25 de Mayo, en ambas aceras, informó Tejera a la diaria. En tanto, la cuadra de Sarandí y Ventura Alegre hasta Dr. Edye “dependerá del avance de la obra y las condiciones climáticas, pero probablemente se realice luego de la temporada [estival]”.

El jerarca explicó que las tareas de pavimentación y colocación de luminarias se ejecutarán por cuadra; en cambio, la sustitución de árboles existentes por palmeras autóctonas y la construcción de bancos, bicicleteros e instalación de papeleras, se harán en simultáneo.

Mientras transcurran las obras, “el tránsito estará cortado en el tramo en que se esté trabajando, pero los comercios estarán abiertos y las vidrieras serán protegidas” para evitar daños durante el uso de maquinaria, dijo Ihlenfeld. No obstante, los peatones podrán circular por la calzada y por el acceso que sea señalizado.

El empresario informó que se creó una comisión de seguimiento para coordinar diariamente la ejecución de los trabajos (horarios, circulación, protección de vidrieras), integrada por la Cámara Empresarial, el alcalde, la IDM y la empresa constructora.

En cuanto a la financiación de las obras, Tejera dijo que la IDM “tomó fondos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto que estaban destinados al Municipio de Maldonado para realizar, en 2025, las obras de la expeatonal Sarandí y los utilizó en obras de remodelación de veredas en la avenida Santa Teresa”.

Debido a que estos recursos ya fueron gastados, la comuna “repondrá [al municipio] los 13 millones de pesos para la pavimentación” de la expeatonal y se contempló en el presupuesto quinquenal de Maldonado, aprobado en octubre pasado, destinar seis millones a equipamiento urbano, un millón y medio a iluminación y el mismo monto al arbolado.