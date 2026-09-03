Estacionamiento regulado en el centro fernandino: dos horas gratis, tarifa progresiva y multas de hasta 2 UR

La Intendencia de Maldonado envió un proyecto de decreto a la Junta de Departamental, aunque aún no definió qué calles abarcará el sistema.

La Intendencia de Maldonado (IDM) envió a la Junta de Maldonado un proyecto de decreto para implementar un sistema de estacionamiento “regulado” en el centro fernandino. Según indica la resolución firmada esta semana por el intendente Miguel Abella y el secretario general de la IDM, Álvaro Villegas, las zonas que abarcará el sistema serán definidas por el Ejecutivo Departamental mediante reglamentación, previa consulta al Municipio de Maldonado.

No obstante, la Cámara Empresarial de Maldonado propuso regular las avenidas Joaquín de Viana, Santa Teresa y Juan Antonio Lavalleja y 3 de Febrero (que delimitan el centro); además de las calles Zelmar Michelini, Rafael Pérez del Puerto, Rincón y Dr. Edye (microcentro) y la avenida Franklin Roosevelt, 18 de Julio y 3 de Febrero (microcentro espejo), informó a la diaria el presidente de la gremial, Willy Ihlenfeld.

El proyecto de decreto establece que las zonas de estacionamiento regulado podrán coexistir con espacios donde “esté prohibido estacionar o con reservas de espacio para fines determinados”. Además, señala que funcionarán de lunes a viernes de 10.00 a 18.00, en cambio, los sábados, domingos y feriados “será libre y gratuito”. Tanto Ihlenfeld como el subdirector de Planeamiento y Presupuesto de la IDM, Mauricio Tejera, afirmaron a este medio que los comerciantes y habitantes del centro “tendrán acceso a estacionamientos gratuitos [mediante expropiación de padrones por la IDM]”.

Según ha manifestado públicamente Abella, el nuevo sistema se implementaría antes de fin de año para que funcione como plan piloto durante la temporada. El objetivo es “favorecer el ordenamiento del tránsito y optimizar el uso de los espacios disponibles para el estacionamiento vehicular en la vía pública, favoreciendo la rotación vehicular y concediendo beneficios a las personas residentes en sectores próximos a sus domicilios”, indica el documento, al que accedió la diaria.

Recaudación se volcará a programas sociales

El proyecto señala que, pasadas las dos horas corridas de estacionamiento gratuito, se aplicará una tarifa sencilla de $40 cuando pase una primera hora y luego será una tarifa progresiva. Para la segunda hora el costo será de $50, la tercera de $60, la cuarta de $60 y, así, sucesivamente, de acuerdo al Índice General de Precios al Consumo que rija desde el 1º de diciembre al 30 de noviembre de cada año; la actualización operará a partir del 1º de enero.

El Ejecutivo Departamental “podrá disponer de bonificaciones por el uso del servicio, que podrán ser semanales, mensuales o anuales, o por zonas”, así como otorgar hasta tres horas corridas de estacionamiento gratuito en el Día del Centro. Según el proyecto, lo recaudado “se destinará a financiar programas sociales”.

Paralelamente, se creará una Comisión de Seguimiento y Evaluación, integrada por representantes de la IDM y de entidades gremiales, para “examinar la implementación del servicio público, realizar el monitoreo del impacto comercial y formular recomendaciones en base a la evidencia del funcionamiento real”.

Medios de pago y sanciones por incumplimiento

El sistema admitirá distintos mecanismos de pago, que serán definidos posteriormente por la IDM por vía reglamentaria; entre estos se contempla el uso de aplicaciones para dispositivos móviles o plataformas de Internet.

Además, la comuna firmará convenios con locales de cobranza y comercios para la venta de tickets. Al momento de efectuar el pago, el usuario deberá indicar la matrícula del vehículo y el tiempo de estacionamiento adquirido; la fecha y el horario quedarán registrados de forma automática en el comprobante de pago.

En cuanto a la fiscalización, la IDM “deberá multar a todos aquellos vehículos estacionados en la vía pública dentro de la zona regulada que no hayan pagado el servicio o que permanezcan estacionados una vez vencido el período de tiempo adquirido”.

La sanción por estacionar sin el ticket correspondiente será de 2 unidades reajustables (UR); a quien tenga el ticket vencido se le cobrará una multa de 1 UR y se le retirará el vehículo mediante guinchado luego de transcurridas 24 horas desde que “se constate que el vehículo se encuentra estacionado sin abonar la tarifa correspondiente”.

Permisos “especiales” para vecinos y zonas reservadas

Dentro del proyecto, está contemplado la posibilidad de otorgar permisos “especiales” a residentes de la zona regulada, siempre y cuando el inmueble sea utilizado con destino residencial. Se podrá exonerar hasta un vehículo, el cual “deberá estar empadronado en el departamento y estar libre de deudas”, asimismo, el solicitante deberá presentar ante la IDM constancia de domicilio y libreta de propiedad del vehículo. Por otra parte, “se prohíben las reservas de espacios en la vía pública para estacionamiento de vehículos”, excepto cuando se trate de transporte urbano, vehículos birrodados y taxis.

Además, las personas con discapacidad, de acuerdo a la Ley 13.102, serán exoneradas del pago y “podrán utilizar, sin costo, cualquier espacio comprendido dentro del área regulada, sin perjuicio de que, deberán priorizarse los espacios reservados y señalizados para tal fin”.

También quedarán exentos del pago los vehículos del Poder Judicial y del Ministerio del Interior cuando estén en cumplimiento funciones-; los transportes escolares durante el ascenso o descenso de escolares hasta un máximo de 30 minutos; los de emergencia y los conducidos por médicos que concurran a domicilios particulares para prestar servicios.

La exoneración alcanzará, además, a vehículos afectados a servicios públicos, debidamente identificados; aquellos que realicen operaciones de carga y descarga por un máximo de 30 minutos; los de transporte turístico mientras estén cumpliendo sus servicios; y los de la IDM.