Vacunación contra el meningococo en Maldonado: días, horarios y cupos según localidad y prestador

El director departamental de Salud, José González, dijo que se mantiene el “estado de alerta” y que la situación es monitoreada ante el aumento de casos a nivel nacional.

Ante el aumento de casos de meningococo registrados desde julio, el Ministerio de Salud Pública (MSP) amplió la vacunación para niños de entre 6 y 8 años esta semana. En Maldonado, el director departamental de Salud, José González, brindó detalles a la diaria sobre los vacunatorios públicos y privados habilitados en el departamento y la situación epidemiológica.

González señaló que se mantiene el “estado de alerta” y se monitorea la situación, que es “prioridad” ante el aumento de casos a nivel nacional. Aclaró que, si bien “hubo casos de la enfermedad meningocócica” en Maldonado, no se registraron fallecimientos por esta causa, como sí sucedió en otros departamentos país. Explicó que, ante la notificación de un caso, se realiza una evaluación de los contactos cercanos y del ámbito en el que ocurrió la infección, generalmente en centros educativos.

Según indicó, el asesoramiento epidemiológico de los equipos técnicos del MSP estableció que el grupo de entre 11 y 12 años constituye “un objetivo central”, debido a que puede actuar como “reservorio del meningococo”; es decir, portar la bacteria Neisseria meningitidis, con o sin síntomas, y transmitirla a otras personas. La “vacuna tiene una alta efectividad” en esta franja etaria, por lo cual se recomienda la inoculación a los nacidos a partir del 1º de enero de 2014, que tengan entre 11 y 12 años, y aún no hayan recibido una dosis contra la enfermedad meningocócica.

En Maldonado se habilitaron centros de vacunación públicos y privados, además de “puestos móviles” que, de ser necesario, se instalarán en otros lugares físicos para ampliar la cobertura. La estrategia, según explicó González, es “alcanzar la mayor cantidad de población [infantil y adolescente] inmunizada y contribuir así al control epidemiológico de la circulación del meningococo y los procesos de infección”.

Actualmente, pueden inocularse niños, niñas y adolescentes de entre 6 y 15 años, según comunicó el MSP. Para acceder a la vacuna MenFive gratuita, es necesario inscribirse por medio de la agenda electrónica del MSP y concurrir el día y horario reservados, con la cédula de identidad y en compañía de un adulto responsable.

Niños y niñas de 2, 4 y 15 meses de edad no necesitan agendarse previamente para recibir la vacuna MenB, al igual que los de 12 meses para la Menfive; pueden concurrir directamente a los vacunatorios habilitados.

¿Dónde y cuándo vacunarse en Salud Pública?

El vacunatorio del hospital Elbio Ribero de Maldonado inocula de lunes a viernes, de 08.30 a 10.30, sin cupos limitados, mientras que el Centro Auxiliar Vigía de la Administración de los Servicios de Salud del Estado atiende los lunes, de 16.30 a 18.00, con 15 cupos, y también los miércoles y jueves de 14.00 a 16.00, con disponibilidad de 20 cupos.

La Intendencia de Maldonado puso a disposición la policlínica municipal de Maldonado Nuevo los miércoles y viernes, de 08.00 a 13.00, con 15 cupos por día.

En San Carlos, el vacunatorio del hospital abre de lunes a viernes, de 08.30 a 10.30, sin cupos limitados. En la ciudad carolina también se vacuna en la policlínica San Carlos los martes y jueves, de 14.00 a 17.00, con diez cupos disponibles.

En la zona oeste, los usuarios pueden inocularse en el Centro Auxiliar de Pan de Azúcar los martes, miércoles y jueves, de 14.00 a 15.00, con diez cupos disponibles, mientras que los viernes es de 08.00 a 09.00, con la misma cantidad de cupos. En tanto, la policlínica de Piriápolis atiende los lunes, martes y viernes de 08.30 a 09.30 y tiene diez cupos, y la policlínica de Gregorio Aznárez vacuna los miércoles de 09.00 a 10.00, también con diez cupos.

Al este del arroyo Maldonado se encuentra el vacunatorio de la policlínica de La Barra, que funciona el primer, tercer y cuarto lunes de 14.00 a 17.00, con diez cupos disponibles.

Instituciones privadas habilitadas

En San Carlos, el sanatorio de la Asistencial Médica vacuna los martes y jueves, de 14.00 a 17.00, y tiene diez cupos disponibles. En tanto, la policlínica de La Barra del centro atiende el primer, tercer y cuarto lunes de 14.00 a 17.00, también con diez cupos, y el policlínico central del centro fernandino vacunan de lunes a viernes, de 08.30 a 12.00, con 25 cupos por día.

En el caso del Sanatorio SEMM Mautone, en la policlínica central de Maldonado la vacunación se realiza de lunes a viernes: se otorgan cinco cupos a partir de las 10.00 y otros 15 cupos desde las 15.30, y los sábados se ofrecen 15 cupos a partir de las 09.00. En la clínica Avenida España, los lunes, martes y jueves se otorgan cinco cupos desde las 16.00.

En la policlínica Mautone de San Carlos, la inoculación está disponible los martes y miércoles, con entrega de cinco cupos desde las 16.00, y en la de Piriápolis, los jueves y viernes se otorgan la misma cantidad de cupos, también a partir de las 16.00.

Acciones preventivas

En este contexto, el MSP recuerda que “prevenir las infecciones respiratorias también contribuye a disminuir el riesgo de enfermedad meningocócica”. Por eso recomienda mantener al día las vacunas correspondientes, lavarse frecuentemente las manos, ventilar ambientes y evitar la exposición al humo de tabaco.

También recomienda no concurrir a centros educativos o laborales cuando se presentan síntomas respiratorios y consultar precozmente ante fiebre alta, rigidez de nuca, somnolencia, vómitos persistentes y manchas en la piel.