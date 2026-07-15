Falleció una niña de Montevideo por meningococo

Falleció una niña por enfermedad meningocócica que asistía a la escuela 102 de Montevideo, según informó el programa Arriba gente y confirmó la diaria con fuentes del Ministerio de Salud Pública (MSP). La menor permanecía internada desde hacía varios días y murió en las últimas horas.

Tras conocerse el caso, el centro educativo cerró sus puertas y se aplicaron medidas de profilaxis para prevenir la aparición de nuevos contagios. Se trata del caso número 21 de enfermedad meningocócica registrado en lo que va del año y del sexto fallecimiento asociado a esta infección.

Ante el aumento de casos, hace dos semanas el MSP amplió la vacunación con la vacuna MenFive para los nacidos a partir del 1° de enero de 2014 que tengan entre 11 y 12 años y que aún no hayan recibido una dosis contra la enfermedad meningocócica.

Consultadas sobre los criterios de edad, que dejan fuera del rango a los niños de entre 2 y 10 años, las autoridades explicaron que la incorporación de nuevas cohortes será progresiva y dependerá tanto de la evolución epidemiológica como de la llegada de nuevas dosis. Respecto de la decisión de ampliar la vacunación hasta los 15 años y no incluir edades menores, señalaron que se trata de la franja etaria cuya inmunización permite disminuir el estado de portadores y generar inmunidad de rebaño.

De todos modos, distintos profesionales de la salud se pronunciaron sobre la estrategia de vacunación. El pediatra e infectólogo Álvaro Galiana consideró “lógico” que la administración de la vacuna se extienda “a todos los adolescentes”, aunque también entendió que sería oportuno ampliarla hacia edades menores de 11 años.

Consultado por la diaria, Galiana explicó que las dosis necesarias para inmunizar contra los serogrupos B y C de la enfermedad son varias y que su costo es elevado –alrededor de 100 dólares por dosis–. Según indicó, esto puede representar una barrera de acceso para muchas familias que no pueden afrontar ese gasto.

En ese diagnóstico coincidió la pediatra Soledad Iglesias, integrante del Observatorio del Sistema de Salud del Centro de Investigaciones Económicas. Días antes del anuncio del MSP, el observatorio publicó el informe “Meningitis: por qué vacunar a algunos no alcanza”, que plantea la posibilidad de reasignar recursos para la compra de vacunas con el fin de ampliar la cobertura y fortalecer la respuesta para erradicar la enfermedad sin que esto requiera nuevos recursos económicos.