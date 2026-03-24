En el marco del plan de remodelación del centro fernandino, y tras instancias de diálogo entre la Intendencia de Maldonado (IDM), el Municipio de Maldonado, la Cámara Empresarial de Maldonado y comerciantes, las obras planificadas para la expeatonal de la calle Sarandí “iniciarán entre mediados de junio y julio”, informó a la diaria el arquitecto y subdirector general de Planeamiento y Presupuesto de la IDM, Mauricio Tejera. El proyecto original estaba previsto para noviembre pasado, pero fue postergado debido al descontento de los comerciantes ante la proximidad de la zafra por las fiestas de navidad y fin de año.

Tejera explicó que el desarrollo de la obra será a partir de la calle Ituzaingó “hacia el sur y norte” hasta Dr. Edye, pero “la intervención comienza desde la calle Florida hacia el norte”, y contempla cuatro niveles de intervención que se ejecutarán de forma simultánea. El primer nivel está vinculado a los pavimentos: incluye la reconstrucción de veredas con hormigón, el recambio total de las regueras, el restablecimiento del pavimento central que “hoy es de hormigón estampado, pero se le aplicará un endurecedor de superficie para que tenga un tono más oscuro y un sellado por encima”; el costo sería de 10 millones de pesos.

El segundo, relacionado con la iluminación, consta del recambio total de las farolas, y Tejera indicó que “se está evaluando colocar farolas inteligentes que permitan programar la intensidad de la luz y asegurar una buena iluminación general cuando los locales estén cerrados, que fue uno de los reclamos de los comerciantes”. No obstante, aclaró que el objetivo es que “no compita con las vidrieras durante los horarios de venta”; esta etapa implicaría una inversión de 2 millones de pesos.

La vegetación constituye el tercer nivel del proyecto. Según Tejera, consiste en “sustituir los árboles existentes por palmeras autóctonas, porque las raíces están ingresando por debajo de los pavimentos, rompiendo las veredas y adentrándose en las propiedades”. Además, se incorporarán canteros a nivel piso, “con plantaciones bajas, para minimizar la obstrucción de la vista hacia los locales”. Esta etapa, de 1 millón y medio de pesos, permitirá “resaltar el carácter de avenida, aplicando un criterio similar al de [la calle] Gorlero, en Punta del Este”. El cuarto nivel incluirá la construcción de bancos, bicicleteros y la instalación de papeleras, con una inversión en equipamiento urbano de 2 o 3 millones de pesos, informó Tejera.

Además, el proyecto contempla un último nivel vinculado con la cartelería de los comercios para “unificar criterios de ubicación, tamaños, colores y tipografía”, y evitar la “polución informática”, pero Tejera afirmó que “no se ejecutará en esta etapa”, ya que requiere que los comerciantes “lleguen a un acuerdo y presenten una propuesta para intercambiar opciones con el alcalde del Municipio de Maldonado [Damián Tort] y el intendente [Miguel Abella]”.

Apertura de ofertas programada para mayo

Acerca del cronograma de trabajo, Tejera indicó que la semana siguiente a la Semana de Turismo “se establecerán los pliegos de condiciones”. Luego, se solicitará a la mesa de licitaciones publicar el llamado. Antes “se revisará que el pliego esté en condiciones y no haya nada pasible de observación del Tribunal de Cuentas”. Una vez publicado, “se dará tiempo para visitar el lugar y presupuestar, y en mayo se abrirán las ofertas de las empresas, se evaluarán y se adjudicará el llamado”, momento en que podrán iniciarse las obras.

En cuanto a la financiación, informó que este proyecto “está previsto en el presupuesto quinquenal para 2027”, para ejecutarse con fondos de la IDM, pero ante la readecuación presupuestal de mediados de este año “se evaluará si se trasponen algunos fondos [previstos para 2027] o se utilizan fondos de los bolsones para obra civil, pavimento, iluminación y equipamiento urbano, destinados para 2026”. Cree que “las obras costarán menos de los montos previstos”, mencionados anteriormente.

A su vez, informó que la IDM abrirá llamados públicos para las obras a realizarse en la expeatonal, relacionadas a pavimentación y equipamiento urbano, mientras que “el retiro de los árboles se hará por administración directa”, y las luminarias “probablemente sea una compra a realizarse a través del área de electromecánica; no va a haber un llamado”.

Si bien se “acordó con los comerciantes iniciar lo antes posible”, mencionó que, durante fechas especiales, como el Día del Padre o el Día del Niño, se tratará de que “la obra esté paralizada y acondicionada, para que los comerciantes puedan trabajar con la mayor normalidad posible y las personas puedan transitar y acceder a los locales”. El “plazo límite” de finalización será el 15 de noviembre.

Por otra parte, resaltó que es una obra “destructiva y de impacto durante su ejecución”, porque es necesario “romper lo que está hecho para hacer todo de nuevo, en pos de construir algo mejor”.