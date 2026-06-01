Movimiento Punta Ballena Protegida se formalizó como asociación civil

La comisión especial asesora sobre Punta Ballena firma acuerdo unánime y propuesta de Área Protegida, en la Intendencia de Maldonado (archivo, enero de 2026).

Verónica Gómez Ferrari, integrante de la comisión directiva, informó que “faltan las revisiones finales” de la solicitud de ingreso de padrones al SNAP.

El Movimiento Punta Ballena Protegida formalizó su constitución como asociación civil durante una asamblea realizada en la sede social de El Galpón de Las Grutas, el 28 de mayo. Está integrada por vecinos, colectivos sociales, profesionales, organizaciones ambientales y personas comprometidas con la protección y la conservación de Punta Ballena y su área de influencia.

Fernando Niggemeyer, integrante de la asociación, destacó a la diaria que la formalización “corona un proceso de mucho tiempo de trabajo y lucha e implica un desafío”. Esta figura “es importante para seguir participando y acompañando la declaración de Punta Ballena como área protegida”, así como la elaboración de un Plan Local de la Microrregión, por las que la asociación civil trabajó durante más de dos años en la Comisión Especial Asesora (CAE).

Verónica Gómez Ferrari, secretaria de la nueva asociación civil e integrante de la comisión técnica asesora, creada en enero para la incorporación de padrones al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), coincidió en que la formalización “es un paso significativo”.

“Procura dotar a la sociedad civil de una representación institucional legítima” que permita al movimiento ser “un interlocutor válido durante las etapas que se desarrollen a partir del ingreso de la solicitud al SNAP” y avanzar en la elaboración del plan de ordenamiento territorial.

Señaló que la personería jurídica, a la que la Intendencia de Maldonado (IDM) contribuyó económicamente en el marco del convenio con la Asociación de Escribanos del Uruguay, que facilita escribanos voluntarios de la filial de Maldonado para crear asociaciones civiles, “está en trámite en Montevideo, y se hará el registro de la asociación civil ante el Ministerio de Educación y Cultura”.

En breve se presentará la solicitud de ingreso al SNAP

El primer paso de la asociación civil es la elaboración de la solicitud de ingreso de Punta Ballena como área protegida ante el Poder Ejecutivo junto con la IDM. Gómez Ferrari informó que “solo faltan las revisiones finales del documento”.

En tanto, el Plan Local de la Microrregión “está en una etapa incipiente”, dado que se decidió priorizar la solicitud de ingreso de padrones al SNAP. En este sentido, explicó que la aspiración de la asociación civil es “contribuir a la construcción de un modelo de gestión participativa que integre al Estado, la academia y la sociedad civil”.

En el informe final de la CAE, entregado el 16 de enero al intendente de Maldonado, Miguel Abella, la asociación civil propuso una zona “objeto de especial conservación”, integrada por los padrones 12.931, 15.535, 14.819, 24.262 y 16.775, sin embargo, la IDM rechazó postularla al SNAP.

Si bien la asociación civil mantiene su posición de incorporar esos terrenos al SNAP, Gómez Ferrari informó que “ingresarían en una etapa subsecuente”, aunque se acordó que “se vote en la Junta Departamental la resolución de aplicar medidas cautelares por dos años o hasta que se elabore y apruebe el plan de ordenamiento territorial”.

Niggemeyer, por su parte, explicó que “la solicitud de ingreso se presentará en conjunto con la IDM y debería estar lista para esta semana o la siguiente, según el ritmo de trabajo”. Luego se trabajará en la elaboración del Plan Local de la Microrregión, que “será un proceso largo, que depende de la IDM y de la asociación”.

En el marco de contribuir a procesos de conservación, gestión y protección “efectiva” de Punta Ballena, la asociación promoverá acciones de articulación y cooperación con el Ministerio de Ambiente, SNAP y otras instituciones competentes.