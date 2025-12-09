La peatonal de la calle Sarandí, en la capital departamental, quedó habilitada al tránsito de vehículos el fin de semana pasado, tras un acuerdo entre la Intendencia de Maldonado (IDM), el municipio y la Cámara Empresarial que ofició de nexo con los comerciantes de la zona.

El proyecto fue discutido como parte de la rehabilitación del casco céntrico fernandino. En las últimas semanas, las autoridades locales pintaron dos filas de conos de un amarillo estridente para advertir a los conductores, quienes sólo podrán circular a un máximo de 20 kilómetros por hora y no podrán estacionar ni detenerse en el tramo reabierto.

Tanto el intendente Miguel Abella como el alcalde de Maldonado, Damián Tort, señalaron que la apertura de la peatonal respondió a un “compromiso” con el sector empresarial y afirmaron que la medida se aplica a modo de “plan piloto”, con el ánimo de reactivar la actividad comercial en la zona.

Si a futuro se determina que esta medida “no es la solución o los comerciantes se ven perjudicados, se echará marcha atrás”, dijo Tort a la diaria al anunciar la reapertura. Abella, en tanto, consideró que “no se puede seguir discutiendo sobre lo mismo” y que “después se verá si está bien o mal y no habrá problema cuando haya que cerrarla por algún evento o fiesta”.

Revitalizar o “liquidar” al centro fernandino

No obstante, la apertura concretada el domingo –mientras un nutrido público a pie rodeaba el área, atraído por el encendido del árbol navideño en la plaza San Fernando– desató críticas de algunos comerciantes y también de figuras de la oposición política que se manifestaron a través de sus redes sociales.

En general, este núcleo entiende que la circulación de vehículos pondrá en riesgo a los potenciales clientes, ya habituados a caminar libremente, justo en una época de zafra por las ventas navideñas y en la antesala del verano, cuando se incrementa la cantidad de autos.

“Somos una mayoría que estamos preocupados. Perdimos el espacio de tránsito de la familia, el espacio de regocijo de la gente, que salís a pasear por el centro de Maldonado y podías hacerlo libremente, ahora tenés que cuidarte de los vehículos, de las motos que transitan y no respetan”, dijo la comerciante Adriana Gimeno, este lunes, en FM Gente.

Por su parte el edil frenteamplista Leonardo Pereira manifestó su opinión contraria a esta medida. Mientras las ciudades del mundo “avanzan hacia la peatonalización de sus centros y más cuando hay componentes históricos en ellos, acá resuelven sacar la peatonal en vez de ampliar las áreas peatonales o semipeatonales”, escribió en sus redes sociales.

“Esta decisión es a pedido de unos pocos, muy pocos, pero en contra de muchos. Es en contra de los comerciantes chicos y a favor de las grandes superficies. Pasamos del ‘techemos la peatonal’ a sacarla”, cuestionó. Decenas de militantes y otros ediles del FA aportaron sus comentarios, lamentando la decisión de la IDM y el municipio, al pie de la publicación.

Varios advirtieron sobre el riesgo de siniestros viales para los peatones, otros notaron que la apertura se produce durante “el pico de circulación de automotores” en lugar de que la experiencia se planteara en temporada baja, y otro grupo consideró que esto favorecerá a los centros comerciales techados. Consideran que, lejos de revitalizar la zona, será la “liquidación del centro” fernandino.