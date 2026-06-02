Joven de Maldonado murió durante una excursión al glaciar Vinciguerra, en Ushuaia

Abril Marino Pereira, de 25 años, se encontraba de vacaciones; trabajaba en un restaurante de Enjoy Punta del Este.

Una joven oriunda de Maldonado, de 25 años, y un guía de montaña argentino, de 40 años, fallecieron durante una excursión al glaciar Vinciguerra, situado al norte de la ciudad de Ushuaia (Argentina). Sus cuerpos fueron hallados este martes tras un operativo de búsqueda de la Comisión de Auxilio, según informaron varios medios argentinos. La alerta por emergencia se había activado en la noche del lunes 1º, luego de que ambos no regresaran de la excursión programada.

Las personas fallecidas fueron el guía local Emiliano Freidas y Abril Melina Marino Pereira, quien se encontraba de vacaciones. La joven trabajaba como moza en el restaurante Blend, ubicado en el hotel y casino Enjoy, en Punta del Este, comunicó Cadena del Mar.

Según informó Página 12, “los rescatistas localizaron los cuerpos en la parte superior del glaciar”, y actualmente se trabaja en su extracción y posterior traslado con el uso de helicópteros, debido a las dificultades de acceso. El sendero presenta una dificultad media-alta, con sectores de hielo, pendientes pronunciadas y condiciones que varían de forma rápida, según el tiempo meteorológico, y conlleva cerca de 14 kilómetros ida y vuelta.

De acuerdo con el diario argentino Clarín, la madre del guía advirtió a las autoridades que su hijo “había salido el lunes a las 7.00 con una mujer al glaciar Vinciguerra”, mientras que su padre radicó una denuncia ante la Policía para ubicar su paradero.

Las autoridades locales investigan las causas del accidente, y la principal hipótesis indica que ambos “pudieron haber sufrido una caída en un sector de alta complejidad del glaciar”, informó Página 12. No obstante, se aguardan las conclusiones oficiales tras la investigación en curso.

En paralelo, el Consulado General de Argentina en Montevideo se comunicó con la comisaría 15 de la provincia de Tierra del Fuego, que transmitió que “se investigan las causas del fallecimiento de la ciudadana uruguaya y del guía”.

La causa está en trámite ante el Juzgado de Instrucción 3 del Distrito Judicial Sur, informó el director de comunicación de la cancillería de Uruguay, Javier Benech. Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores “continuará efectuando el seguimiento correspondiente”, indicó.