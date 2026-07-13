“Estamos quitándole poder de fuego” a organizaciones dedicadas al narcotráfico, afirmó el jefe de Policía de Maldonado

Al informar sobre avances de la Operación Rout 12, dijo que en todos los operativos se incautan armas; además, se refirió a la golpiza que dejó grave a un adolescente en Maldonado y a una rapiña ocurrida en un Abitab.

En el marco de la operación Rout 12, se realizó un nuevo decomiso de armas y fue detenido otro integrante de la organización vinculada a hurtos en establecimientos rurales de Pueblo Edén y Aiguá, quien resultó formalizado por receptación y cumplirá arresto domiciliario total con tobillera electrónica por 120 días, informó el jefe de Policía de Maldonado, Víctor Trezza, durante la conferencia de prensa que ofreció este lunes 13.

Paralelamente, en un predio próximo a la ruta 12, cerca de Minas (Lavalleja), “se logró ubicar un total de 11 armas más de alto poder de fuego, entre las que se destacan un subfusil R15, un rifle 318 y pistolas de 9 milímetros”. Nueve son producto de hurtos en Lavalleja, Maldonado y Montevideo, dijo el jerarca.

“En total se llevan decomisadas 43 armas, muchas de ellas de alto poder de fuego y mucha cantidad de municiones”, indicó agregó. El primer grupo de armas está en poder de Policía Científica y se han pedido informes al Servicio de Material y Armamento [del Ejército Nacional para profundizar en la investigación.

Aunque “no hay cifras” sobre la cantidad de armas que circulan en Maldonado, Trezza señaló que se requisan durante cada operación y que, de ese modo, “se le está quitando poder de fuego a las distintas organizaciones que se dedican a delitos contra la propiedad como al microtráfico y al narcotráfico”. A su juicio, esto “es lo principal si se quiere disminuir los delitos violentos”.

La investigación en torno a los delitos en la ruralidad del departamento continuará. “Resta mucho y tenemos la certeza de que son responsables de las grandes cantidades de hurtos que hubo en la zona rural, que suman unos 12”, aseguró Trezza.

A su vez, subrayó que el equipo de la Jefatura “está compenetrado y comprometido junto con la corporación de fiscales para darle combate a la delincuencia”. En esta línea, destacó que “los delitos de rapiñas bajaron casi un 50% en el departamento”.

Adolescente grave tras sufrir una golpiza

Por otra parte, se refirió al caso de un adolescente de 18 años que fue golpeado por otro en las inmediaciones del Club Defensor de Maldonado, donde se desarrollaba un baile estudiantil.

Según la investigación, el incidente se produjo a raíz de una discusión por una joven de un vínculo sentimental anterior que hubo”, dijo el jefe, quien lamentó que la víctima “continúa grave”.

Uno de los agresores “está formalizado por [un delito de] lesiones graves con prisión domiciliaria total y uso de tobillera [electrónica]” por 120 días, mientras se espera que el próximo parte médico del adolescente atacado “sea positivo”. La investigación es liderada por el fiscal de primer turno de Maldonado, Sebastián Robles.

Rapiña en Abitab de Balneario Buenos Aires

El jefe también informó sobre una rapiña ocurrida en un Abitab en Balneario Buenos Aires, entre la Ruta 10 y la calle 19, en las primeras horas de la noche del pasado sábado. Aunque “se está en plena etapa de investigación”, se sabe que los delincuentes redujeron a la única empleada que había en el local y se llevaron 240 mil pesos y 1.700 dólares, que eran parte de la recaudación.

Sin embargo, “no pudieron acceder al cofre central”. La Brigada de Investigaciones de la Zona Operacional IV continúa investigando el caso. El jefe señaló que “los dispositivos actuaron”, pero consideró que la respuesta “quizás fue tardía porque hubo una demora de la comunicación del hecho a la central del 911”, aunque “hubo un resguardo de las medidas [de seguridad] a aplicar en estos casos por los locales comerciales”.

Trezza agregó que “el entorno presentaba poca seguridad por la oscuridad que había” y que la presencia de una sola empleada “quizá facilitó el accionar a los delincuentes”. “Estamos tratando de recuperar cámaras y testimonios y algún elemento que nos pueda llevar a echar luz sobre este caso”, acotó.