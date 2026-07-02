Cayó el presunto líder de una banda que asoló establecimientos rurales de Pueblo Edén y Aiguá

El jefe de Policía de Maldonado, Víctor Trezza, detalló cómo operaba la organización y dijo que buscan a más personas en otros departamentos.

El jefe de Policía de Maldonado, Víctor Trezza, informó que, al cabo de cinco allanamientos realizados en Minas (Lavalleja), fue detenido “uno de los principales, si no el cabecilla”, de una organización que se dedicaba a robar en establecimientos rurales de Maldonado, entorno a la ruta 12.

La operación ROUT12 llevó hasta un hombre de 33 años, identificado con las iniciales LTBC, oriundo de Minas, quien tenía en su haber seis antecedentes por delitos de narcotráfico y robo en propiedades, detalló el jerarca policial en una conferencia de prensa, tras la formalización judicial concretada el miércoles 1°. También fue detenida una mujer de 22 años que, por el momento, recuperó la libertad.

A pedido del fiscal Jorge Vaz, LTBC resultó imputado como presunto autor de cinco delitos de hurto “en régimen de reiteración real”, agravados por la penetración domiciliaria. Dos de estos hurtos también fueron especialmente agravados “por la pluriparticipación”. Como medida cautelar, cumplirá arresto domiciliario total con un dispositivo de monitoreo electrónico por 120 días.

“Dimos un golpe a una banda profesional que se dedicaba a hurtos importantes en el departamento desde hace un mes”, destacó Treza. Estimó que esta banda perpetró más que los cinco robos comprobados, por lo que la investigación continuará.

Por el momento, “hay tres personas identificadas de otros departamentos, pero se necesita reunir pruebas para dar las órdenes de detención. No queremos que vengan de otros departamentos a delinquir”, agregó.

Cómo operaban en la ruralidad

Trezza indicó que la organización “tenía una modalidad especial de acción”, por lo que desarticularla “llevó mucho trabajo de campo y recopilación de cámaras”. No solo utilizaban varios vehículos, que intercambiaban en cada golpe, sino que hacían “un gran trabajo de inteligencia”.

“Marcaban los puntos y había mucha presencia [previa] de ellos en las zonas donde se cometieron los delitos”, principalmente en Aiguá, Pueblo Edén y otras zonas rurales. El objetivo eran casas de campo vacías, utilizadas para fines de semana, y algunas viviendas de residentes, a quienes vigilaban para ingresar cuando no estuvieran.

Trezza agregó que, antes de los allanamientos, los delincuentes evadieron varios controles de rutas montados para prevenir delitos contra la propiedad. En uno de los casos, huyeron en una camioneta y hubo una persecución que terminó en Minas, pero los efectivos no lograron atraparlos. Los vehículos que utilizaron para delinquir ya están identificados y serán incautados por orden del fiscal, adelantó.

En busca de los dueños del botín recuperado

La investigación comenzó con la denuncia de un robo cometido el 23 de junio en una vivienda ubicada sobre ruta 12, “donde fueron sustraídos, entre otros efectos, un arma de fuego, municiones, mochilas y cañas de pescar”, comunicó el Ministerio del Interior.

Posteriormente, las actuaciones permitieron incautar múltiples efectos robados en zonas rurales. Trezza dijo que la Policía busca identificar a los propietarios de los distintos objetos y electrodomésticos recuperados, “para conseguir más pruebas para imputarlos por otros delitos que, con seguridad, cometieron en el departamento”.

El botín recuperado incluye relojes, herramientas, cuchillos, lentes, perfumes, dispositivos GPS, teléfonos celulares, linternas, binoculares, joyas, dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera, así como otros efectos de valor.

Trezza indicó que “es mucho mayor el monto de lo hurtado que de lo que se logró recuperar”. También manejan la hipótesis de que “había una persona encargada de la venta de lo robado para conseguir dinero para la organización”.

En el caso participó el Área de Investigaciones de Zona Operacional III, bajo supervisión del fiscal Vaz, al tiempo que las tareas de inteligencia que derivaron en los allanamientos en Minas contaron con el apoyo de la Guardia Republicana, Grupo de Reserva Táctica, Programa de Alta Dedicación Operativa III y la Brigada Departamental Antidrogas.