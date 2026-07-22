“No fuimos escuchados”, advierten vecinos del barrio Hipódromo sobre mesa interinstitucional abierta con el Mides

En el marco de la estrategia nacional lanzada por el gobierno nacional sobre personas en situación de calle, esta semana se realizó una mesa interinstitucional abierta en el salón multiuso del barrio Hipodrómo para escuchar a la comunidad sobre el centro de evacuación instalado sobre la ruta 39 en mayo pasado y otras problemáticas del territorio. No obstante, la presidenta de la Comisión de Vecinos de los barrios Hipódromo, Villa Hípica y Monte Hermoso, María Noguera, dijo a la diaria que algunos vecinos se sintieron “desilusionados” y le transmitieron que “no fueron escuchados” por la directora departamental del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Paula Caballero, ante el reclamo del traslado del centro, que se remonta a junio pasado, cuando la comisión presentó cartas con 500 firmas a Caballero y al intendente Miguel Abella.

“Pensaron que fueron a una reunión donde recibirían respuestas [sobre el traslado del centro], pero las preguntas fueron evadidas y sintieron que fue una reunión político-partidaria”, aseguró Noguera, quien participó de la mesa interinstitucional. Esto último refiere a que un grupo de vecinos, vinculados al Frente Amplio, “se opusieron al traslado del centro de evacuación y cuestionaron situaciones denunciadas por los vecinos [y la comisión]”, como robos en viviendas que atribuyen a personas que concurren al refugio. En junio pasado, Noguera advirtió a este medio que “pretenden trabajar en paralelo y no estamos dispuestos a seguir aguantando; es todo política”.

Si bien la diaria intentó comunicarse con Caballero, no obtuvo respuesta. A fines de junio pasado, la directora aseguró a este medio: “Represento a la institucionalidad, razón por la cual desde el primer día se apeló al diálogo de las instituciones y de la comunidad en un sentido amplio”, en respuesta a la acusación de Noguera en declaraciones a la diaria “de hacer política partidaria”.

Según lo transmitido en esta última instancia por el Mides, el centro de evacuación seguirá operativo hasta octubre, y los planteos recibidos serán considerados para elaborar “soluciones futuras”, aunque Noguera sostuvo: “Necesitamos soluciones ahora”. La comisión vecinal coordinó una nueva reunión con Caballero en las próximas semanas para continuar abordando el tema, según informó su presidenta. En la instancia abierta, además de Caballero, participaron autoridades de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), la Red de Atención Primaria de ASSE y la Policía, entre otras.