La Comisión de Vecinos de los barrios Hipódromo, Villa Hípica y Monte Hermoso -ubicados sobre la ruta 39, entre Maldonado y San Carlos- renovó su directiva tras las elecciones celebradas el 14 de diciembre de 2025 y este miércoles 25 realizó su primera reunión abierta para presentar los objetivos de la gestión que culminará en el año 2027.

La presidenta, María Noguera, destacó la responsabilidad que implica encabezar esta comisión que funciona desde hace dos décadas. Contó a la diaria que vive desde hace 35 años en el barrio Hipódromo y quiere “cumplir con la gente” que la conoce y la “vio crecer” y con quienes “lucharon para que el barrio contara con un jardín de infantes [N° 110], una escuela [N° 111], un CAIF [Centro de Atención a la Infancia y la Familia] y una comisaría”.

“Concretar todos los proyectos y estar unidos en las buenas y en las malas, sin importar lo que diga el resto” son los principales desafíos que se presentan. En este sentido, resaltó que “siempre hay personas que les va a gustar lo que uno hace y otras a las que no, pero el criterio dentro de la comisión es trabajar en conjunto por los tres barrios, más allá de las diferencias”.

El objetivo es impulsar iniciativas y ser “un nexo de comunicación” entre la comunidad, la Intendencia de Maldonado (IDM), las autoridades municipales y también organismos nacionales para “canalizar sus necesidades”.

La comisión tiene tres integrantes de la lista 3322, que no resultó ganadora, y por representantes de la lista 1925, que sí obtuvo el triunfo bajo el lema “Juntos es mejor”. Por esta última la integran, además de la presidenta, la vicepresidenta Susana Corrales, el secretario Washington Calabuig, el tesorero Pedro Fontana, tres vocales y tres fiscales; todos con sus respectivos suplentes.

Más veredas, pavimentación y agilización de semáforos

Una de las necesidades es “lograr la pavimentación en todo Monte Hermoso, ya que el polvo está afectando la salud de varios vecinos”, dijo la presidenta. Además, en barrio Hipódromo faltan veredas “para no tener que andar caminando por las calles o sobre el pasto”.

Aunque en el período pasado el Municipio de Maldonado reparó y construyó veredas en estos barrios, la comisión entregará una carta de petición de obras al intendente Miguel Abella y adjuntarán firmas de vecinos. Noguera agregó que una vecina recolectó 500 firmas para exigir el pavimento, las cuales ya fueron presentadas a la IDM a fines de 2025.

Otro de los temas a atender es la “agilidad” de los semáforos ubicados sobre la ruta 39 que “demoran tres minutos en cambiar la luz”, lo cual “es mucho tiempo para quienes necesitan salir del barrio o en caso de que ocurra una emergencia”. También resaltó “la falta de alumbrado público en varias calles”, para lo cual “se solicitará una reunión con el intendente”.

Además, aseguró que la propuesta del Departamento de Movilidad de la IDM de instalar intercambiadores en la ruta 39 y la ruta Interbalnearia, “facilitaría el tránsito de peatones y de vehículos hacia la zona de las Canteras de Marelli, y los barrios Villa Hípica, Hipodrómo y Monte Hermoso”.

Por otra parte, celebró la firma de un comodato entre OSE y el MI para avanzar en la construcción de un destacamento policial en el barrio Hipodrómo, ya que la seccional sexta de Maldonado Nuevo, que actualmente atiende a esta zona, “no da abasto”.

Mejor atención en salud y actividades para el salón multiuso

Además de las obras de infraestructura, señaló que es necesario “mejorar la atención de la policlínica de ASSE [Administración de los Servicios de Salud del Estado] del barrio Hipódromo [inaugurada en 2019]”, ya que se han recibido quejas de vecinos por la falta de profesionales y por la asignación de turno “para meses después” de la solicitud.

Esto obliga a los usuarios a trasladarse a San Carlos o Maldonado, “pese a sus problemas de salud o a no contar con los medios”. Sobre esta problemática, indicó que “se juntarán y entregarán firmas con una carta más adelante a la RAP [Red de Atención de Primer Nivel de ASSE] y la Intendencia”.

Asimismo, mencionó otro proyecto vinculado al Salón Multiuso, ubicado entre las calles Bohanes y Collas, del barrio Hipódromo, con el objetivo de que “el Municipio de Maldonado lo reforme y se incorporen más actividades deportivas y recreativas para jóvenes y personas adultas mayores que lo necesitan, además de boxeo que ya funciona”. Noguera señaló que estos tres barrios, “tienen entre 4.500 y 5.000 habitantes” y, en el caso de Hipódromo, aseguró que “está muy olvidado”.

Por otra parte, resaltó que han dialogado en varias oportunidades con el alcalde del Municipio de Maldonado, Damián Tort, quien ha apoyado sus propuestas. No obstante, indicó que también “se necesita la presencia de inspectores de tránsito, de las autoridades de los departamentos de Movilidad y de Aseo Urbano porque hay residuos tirados, y del Ministerio del Interior por tema de la seguridad [barrial]”.