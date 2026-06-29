Pese al rechazo vecinal, el Mides mantendrá su centro de evacuación en Ruta 39

Afirman que la directora departamental del Mides “está haciendo política partidaria” y la acusan de apelar a vecinos vinculados con el Frente Amplio para actuar en paralelo a la comisión barrial.

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) resolvió que el nuevo centro de evacuación instalado sobre ruta 39 siga operativo hasta octubre, pese al rechazo de la Comisión de Vecinos de los barrios Hipódromo, Villa Hípica y Monte Hermoso.

La decisión fue adoptada tras una reunión, mantenida la semana pasada, para evaluar el funcionamiento del refugio entre los vecinos, la directora departamental del Mides, Paula Caballero, el intendente interino, Miguel Plada, el alcalde del Municipio de Maldonado, Damián Tort, y delegados de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), del Ministerio del Interior (MI), del Ministerio de Salud Pública.

Aunque dirigentes de la comisión vecinal afirman que, desde la instalación del centro, se incrementaron los robos en las viviendas del barrio, los datos oficiales aportados durante la reunión niegan esa versión.

“El Ministerio del Interior informó que, desde la instalación del centro, el 7 de mayo, no se ha registrado un aumento de denuncias vinculadas a situaciones de inseguridad en la zona. También se recordó la importancia de realizar las denuncias correspondientes para que los organismos competentes puedan intervenir”, dijo Caballero.

Además, señaló que se acordó “continuar fortaleciendo el trabajo conjunto mediante una nueva instancia abierta con vecinas y vecinos”, en la que se presentará el programa “Tu barrio se mueve”, una estrategia de prevención comunitaria que promueve la participación y el abordaje territorial de los consumos problemáticos.

Caballero añadió que se incluirá a la comisión en instancias vinculadas a la estrategia nacional lanzada por el gobierno.

Vecinos descontentos reclaman mayor seguridad

“No estamos conformes; no es la solución que quiere el barrio. No se está brindando seguridad, ya que a ciertas horas nos sentimos invadidos y tenemos miedo”, afirmó a la diaria la presidenta de la comisión, María Noguera.

A principios de junio, la agrupación vecinal había presentado cartas con 500 firmas adjuntas a la directora Caballero y al intendente Miguel Abella solicitando el traslado del refugio.

Para Norma Machado, otra integrante de la comisión, la reunión “fue en vano”. “No puede seguir habiendo en el barrio personas con consumo [problemático] de sustancias y que se les permita entrar y salir del refugio a cualquier hora”, lamentó. La vecina entiende que estas personas “deberían realizarse un tratamiento previo antes de reinsertarse en la sociedad” y que “no se pueden mezclar con un barrio que busca que esto no se normalice”.

No conformó que Caballero planteara instalar “un equipo multidisciplinario en la zona para abordar la problemática de las adicciones”. “No pedimos eso. Queremos que el refugio se instale en otro lugar y que se les brinde a los usuarios lo necesario, pero sin perjudicar a esta comunidad”, insistió Machado.

Noguera: “Pusieron el refugio para politizar nuestro barrio”

“El refugio fue instalado para politizar nuestro barrio”, afirmó Noguera. Sostuvo que la iniciativa de Caballero de generar una instancia abierta incluye a “un grupo de vecinos, vinculados al Frente Amplio”, cuyas propuestas difieren de las de la comisión. “Pretenden trabajar en paralelo y no estamos dispuestos a seguir aguantando lo que nos están haciendo, es todo política”, sostuvo.

También Machado fue enfática en ese sentido: “No queremos confrontamientos políticos. Acá hay una comisión de vecinos trabajando, que fue conformada porque el barrio votó y, por mayoría, ganó. Pedimos que se respete, porque representamos a todo el barrio. No queremos trabajar unos por un lado y otros por otro; estamos unidos y hay personas de todos los partidos políticos en la comisión”.

Asimismo, Machado acusó a Caballero de “hacer política partidaria”, algo que consideró “incorrecto”, al entender que “debe desempeñar un cargo apolítico porque fue elegida para cumplir con las funciones que le corresponden”. Finalmente, reclamó que las autoridades del Mides “hagan bien su trabajo, y que la gente que circula por las calles lo haga en buenas condiciones y no drogados o delinquiendo”.

Como alternativa, la comisión entregó al intendente interino una propuesta para que “se invierta dinero en una chacra fuera del conurbano, para que tengan un lugar adecuado y no vivan bajo un techo todos hacinados”.