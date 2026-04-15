El “crecimiento exponencial” de la población en situación de calle en distintas localidades de Maldonado, que según datos oficiales promedia actualmente las 200 personas, es tema de debate a nivel político e institucional desde hace varios meses. Esta semana, con la presentación de la estrategia nacional presentada por el gobierno, recrudecieron las críticas a la gestión del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) departamental por su presunta “ausencia” en el control de la situación, al tiempo que se concretaron nuevos encuentros institucionales para avanzar en la toma de medidas.

Para el intendente Miguel Abella, es necesario “estar todos juntos en el mismo barco” para brindar soluciones a las personas en situación de calle. En una rueda de prensa ofrecida el martes, durante un evento en Montevideo, el jefe departamental dijo que “si bien el Mides lleva la voz de mando en el tema, la IDM está para apoyar y colaborar”.

También planteó la necesidad de que ambas instituciones, “que no pueden resolver el problema por sí solas”, trabajen con el gobierno nacional en materia de salud mental y adicciones.

Por otra parte, al cierre de esta jornada, la Comisión Departamental del Partido Nacional analizaba el tema “en profundidad” durante un cónclave al que fueron convocados sus alcaldes en los ocho municipios de Maldonado, entre otros miembros de su agrupación de gobierno. El encuentro apunta a “intercambiar ideas y propuestas que serán puestas a consideración de autoridades nacionales y departamentales”, adelantó el máximo órgano de conducción nacionalista en Maldonado.

Asimismo, se preveía analizar “propuestas de legisladores locales sobre regulación del uso del espacio público ante el problema de personas en situación de calle, algo que mucho valora de antemano el Partido Nacional en Maldonado”.

Gurméndez reclamó “acciones concretas”

A todo esto, el diputado Gabriel Gurméndez, representante de Maldonado por el Partido Colorado, criticó la estrategia nacional: “No queda claro qué hay de nuevo. El documento sigue abundando en el diagnóstico, pero no establece metas medibles, ni cronogramas claros, ni responsables de ejecución, ni cuántos recursos humanos se destinarán, ni cuánto costarán las medidas”, expresó en un comunicado de prensa.

En cuanto a Maldonado, dijo que el aumento de personas en calle es “evidente y preocupante”, y planteó un pedido de informes al Mides para saber “qué cambios supone este nuevo plan para Maldonado, cuáles son las acciones específicas previstas y cómo se medirán sus resultados”.

Caballero: hacia el modelo de “las tres v”

Entretanto, la directora departamental del Mides, Paula Caballero, continúa con la ronda de contactos que inició semanas atrás con las autoridades de todos los municipios con vistas a la implementación del Plan Invierno en Maldonado. En paralelo, trabaja con referentes departamentales de otros ministerios y de la Intendencia de Maldonado (IDM) para bajar al territorio las propuestas del plan nacional.

En principio, el objetivo es duplicar los cupos en los refugios a partir de mayo, según anunció el mes pasado, y coordinar con la IDM cambios en el sistema de comedores municipales a los que asisten usuarios de los refugios, además de mantener y reforzar los traslados hacia los dispositivos más alejados, como el del Batallón y la Aviación Naval en la laguna del Sauce.

Luego, la directora departamental pretende enfocarse en la estrategia que el gobierno denominó “modelo de las tres V”, en alusión al “vínculo, la vivienda y la vida”. En declaraciones al stream Frecuencia abierta, Caballero dijo que saldrá “de la lógica de los refugios” para trabajar en “la revinculación social” de las personas.

Otra línea de trabajo es el acceso a la vivienda: dijo que ya trabaja a nivel local con el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y la IDM en “la búsqueda de viviendas” para personas con perfiles aptos para vivir solas o compartir con otras en la misma situación, en “otro proceso de salida”.

“Será una planificación progresiva en la que se necesitarían equipos del Mides y de otros organismos departamentales” para brindar apoyo, dijo. Aclaró, asimismo, que no hay viviendas asignadas, aunque la tarea de identificación de inmuebles “ya se está haciendo” a nivel departamental.

Además, teniendo en cuenta que “el acceso a la vivienda es una limitación”, aclaró que “no en todos los casos será una vivienda subsidiada”, sino que el Mides buscará que haya acceso a garantías de alquilar.

Más coordinación interministerial

Otro eje mencionado por la directora es la derivación de personas de los refugios a instituciones de salud, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública y la Administración de Servicios de Salud del Estado. “Hay personas que no tienen el perfil para estar en un refugio, que requieren atención en salud mental en distintos grados”, explicó, para señalar que las derivaciones también permitirán “descomprimir cupos” en los refugios.

Además, mencionó que el Mides busca coordinar mejor con el Ministerio del Interior y los municipios “la georreferenciación” de personas en calle. Explicó que muchas veces las autoridades municipales y la Policía intervienen a estas personas o desmantelan sus campamentos irregulares –sobre todo en la zona costera de Punta del Este–, pero el Mides no es informado sobre esas acciones.

Caballero negó que el Mides esté “ausente” en el departamento, como sostienen algunos actores políticos. Por el contrario, afirmó que ya hay resultados con muchas personas que han conseguido su documentación, que se han revinculado al sistema formal de trabajo o con sus familias, o que participan en cursos de capacitación y programas laborales dentro y fuera de la órbita ministerial, por ejemplo, mediante un convenio con la Cámara Empresarial de Maldonado.