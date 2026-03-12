La subdirectora de Protección Social del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) Laura Cafaro y el secretario del ministro, Darío Rancel, recorrieron distintos puntos de Maldonado junto a la directora departamental Paula Caballero, para relevar la situación territorial y evaluar el funcionamiento de los dispositivos de atención. Posteriormente, comparecieron ante la Mesa Política del Frente Amplio, donde advirtieron sobre el crecimiento de las situaciones de vulnerabilidad vinculadas a la falta de vivienda.

“Nos encontramos con un aumento exponencial de personas en situación de calle. Cuando asumimos, teníamos en Maldonado un centro nocturno y un centro 24 horas, y en este momento vamos a tener dos centros 24 horas en la ciudad de Maldonado y un centro en San Carlos que no pudimos cerrar por la gran demanda de personas que lo necesitaban”, declaró Cafaro al área de prensa de la fuerza política.

La jerarca explicó que el Mides trabaja en la planificación del Plan Invierno, que se desarrollará entre el 15 de mayo y el 31 de octubre, con el objetivo de fortalecer la red de atención para personas en situación de calle. En ese marco, “se prevé tener tres centros más: uno en Maldonado, otro en San Carlos y otro a definir entre Pan de Azúcar o Piriápolis”, informó.

Caballero añadió que, paralelamente, se están realizando recorridas por los centros 24 horas del departamento para evaluar su funcionamiento y detectar aspectos a mejorar. “De la recorrida también participaron equipos de Salud Pública y del Ministerio del Interior, en relación al trabajo conjunto sobre la temática de personas en situación de calle y para fortalecer las políticas públicas interinstitucionales”, indicó.

Finalmente, destacó la importancia de mantener una presencia activa en el territorio. “Estamos trabajando fuertemente en la implementación del Plan Invierno, pero también en otros temas que forman parte de la agenda del ministerio. Desde nuestro enfoque, el Mides tiene que ser un ministerio fuera de los escritorios y con presencia en los territorios”, afirmó.

Según consignó el Frente Amplio, las autoridades del MIDES señalaron que el trabajo territorial y la articulación con instituciones y actores locales “resultan claves para dar respuesta a una problemática social que viene en aumento y que requiere ampliar los dispositivos de acompañamiento y protección social en el departamento”.