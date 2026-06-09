Operador inmobiliario de Maldonado asumió en el senado supliendo al colorado Gustavo Zubía

En su primer día en la Cámara Alta, Nicolás De Modena pidió a Antel que evalúe la instalación de WiFi en espacios públicos del departamento.

El empresario inmobiliario de Maldonado Nicolás de Modena, dirigente fernandino del Partido Colorado, asumió en el Senado como suplente de Gustavo Zubía y realizó planteos vinculados con el turismo y la seguridad en el departamento.

Durante su primer día en la Cámara Alta, expuso sobre las “crecientes demoras” en el trámite de la cédula de identidad. Afirmó que “numerosos” usuarios le han transmitido su malestar por las demoras para acceder a turnos de renovación del documento.

“El sistema preveía dos modalidades: el trámite común, con una demora aproximada de uno a dos meses, y el trámite rápido, que ofrecía respuesta en plazos sensiblemente menores, del orden de una a dos semanas. Sin embargo, actualmente se registran casos en los que los tiempos de espera superan los 30 días”, dijo, por lo que cursó un pedido de informes ante el Ministerio del Interior.

Por otra parte, remitió una nota a ANTEL proponiendo la instalación de puntos de acceso WiFi gratuitos en playas y plazas de Maldonado. La iniciativa apunta a dotar estos espacios de “un servicio que ya se encuentra disponible en numerosos destinos turísticos internacionales, fortaleciendo así la oferta para residentes y visitantes”.

Además, advirtió que “hoy es normal ver a los chicos con las ceibalitas sentados en el cordón de la vereda frente a la escuela realizando tareas o estudiando, algo que implica riesgos desde el punto de vista de la seguridad”, señaló. El legislador agregó que las plazas podrían transformarse en espacios seguros de encuentro y estudio si cuentan con WiFi de Antel.