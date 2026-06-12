San Carlos: MTOP e Intendencia de Maldonado firmaron convenio para construir puente en Paso del Guerrero

La ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, firmó este jueves un acuerdo con la Intendencia de Maldonado (IDM) para concretar la construcción de un puente en Paso del Guerrero, en San Carlos. Esa nueva infraestructura unirá la capital fernandina con los balnearios ubicados al este del arroyo Maldonado a través de las rutas 104 y perimetral.

De este modo, se evitará que el transporte de carga circule por los puentes ondulantes de La Barra –algo que actualmente está prohibido e implica recorrer una distancia mayor e ingresar a San Carlos– y se dará mayor seguridad a la planta urbana y al tránsito de la ciudad carolina, destacó Etcheverry en una rueda de prensa.

De acuerdo al convenio suscrito en esta jornada, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) aportará 300 millones de pesos para la construcción. El gobierno departamental, en tanto, asumirá los costos conexos, ya que el proyecto incluye una rotonda para el empalme con la rambla General Artigas de San Carlos y la pavimentación del camino vecinal oeste, que unirá el nuevo puente con el camino del cerro Eguzquiza.

La obra, anunciada desde la pasada administración, se ejecutará durante 18 meses, según se acordó. El intendente Miguel Abella consideró en dialogo con la prensa que permitirá avanzar sobre el diseño y el ordenamiento territorial de Maldonado

El jefe departamental destacó “el corredor” para desviar la carga pesada de San Carlos y Maldonado que “se trabaja desde hace más de 20 años”, al tiempo que el secretario general de la intendencia, Álvaro Villegas, celebró “la buana sintonía” entre la comuna y el gobierno nacional.

Por el momento, el tránsito pesado está circulando por otro puente construido hace 90 años sobre el arroyo San Carlos y cuya seguridad estructural preocupa a los vecinos de la ciudad.