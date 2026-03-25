El puente ubicado sobre el arroyo San Carlos, en el acceso Este a la ciudad homónima, fue construido hace 90 años y es motivo de preocupación para la comunidad local, según expuso en el Junta Departamental la edila colorada Francia Barrios.

La edila advirtió sobre “el peligro que existe con el pasaje de grandes camiones” y recordó que, en 2022, el puente fue inspeccionado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), que “sugirió la necesidad de realizar un monitoreo semestral y limitar el trasiego de tránsito pesado”.

Sobre esa base, solicitó a las autoridades información con respecto a ese monitoreo. “Vemos que no se cumple con la limitación del pasaje de camiones, algo que podemos comprobar a diario y a toda hora”, dijo, mientras exponía imágenes sobre la situación denunciada.

Luego señaló que la construcción tiene más de 90 años y no pensada para la carga de tránsito actual. “Pedimos que se lo inspeccione y se informe el estado en que se encuentra, antes de tener que lamentar algún hecho desafortunado”, reclamó Barrios.

Si bien entiende que “está próxima” la anunciada construcción de un puente para por el Paso del Guerrero (que canalizará el tránsito pesado desde Maldonado hacia el Camino Eguzquiza para facilitar el flujo hacia La Barra) consideró que “se necesita una rápida solución a este problema”.

Paralelamente, solicitó que se haga cumplir la normativa que limita el pasaje de los camiones sobre el puente. “Hace aproximadamente 30 años en la cabecera del puente había un cartel que indicaba el desvío de camiones”, que luego se retiró.

A la espera del puente en Paso del Guerrero

La situación del puente en el arroyo San Carlos se agravó con la limitación del tránsito de camiones con carga pesada por los puentes de La Barra, debido al incremento de la construcción en aquella zona, y la necesidad de preservarlos de un colapso.

En octubre de 2022, comenzaron las primeras obras para restaurar el segundo puente de La Barra y se desvió el tránsito pesado hacia la Ruta 104, lo cual incrementó el pasaje de camiones por el puente en el arroyo San Carlos.

En febrero de 2023, el intendente Enrique Antía anunció la construcción de otro puente sobre el arroyo San Carlos, en Paso del Guerrero y meses después fue clausurado el segundo puente de La Barra para realizar obras, ante riesgo de derrumbe.

En diciembre de 2023, tras una obra que implicó la instalación de 16 pilares de hormigón enclavados 24 metros bajo el arroyo Maldonado, quedó habilitada la circulación de tránsito liviano en el segundo puente de La Barra. Antía anunció que, al finalizar la licencia de la construcción, comenzarían las obras en Paso del Guerrero.

Sin embargo, su período finalizó sin que este plan se concretara, por razones atribuidas a la falta de presupuesto del MTOP, y los camiones continuaron pasando por el puente del arroyo San Carlos.

En agosto de 2025, durante una reunión con el intendente Miguel Abella y diputados de Maldonado, la ministra Lucía Etcheverry definió como “prioritaria” la construcción del puente de Paso del Guerrero para atender el tránsito de carga hacia el este del arroyo Maldonado.

La secretaria de Estado manifestó, entonces, su voluntad de “trabajar con celeridad para poder dar una respuesta” y apoyar a un territorio que sigue creciendo y tiene una mayor demanda. En noviembre, informó que la obra ya estaba incluida en el presupuesto nacional por unos 6,5 millones de dólares.