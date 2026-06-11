Intendencia de Maldonado compró equipos para gestionar riesgos del arbolado urbano

Se trata de un tomógrafo y un resistógrafo de origen alemán, para diagnóstico no invasivo, que costaron a la comuna “aproximadamente 70 mil dólares”.

La muerte de una visitante por la caída de un árbol en la reserva de flora y fauna del Cerro Pan de Azúcar, en febrero pasado, activó la alerta de la Intendencia de Maldonado (IDM) que inicialmente realizó una revisión del arbolado en los parques de gestión municipal y ahora compró dos equipos de última generación para complementar los relevamientos visuales.

Esta semana, el intendente Miguel Abella y varios jerarcas de la comuna se interiorizaron sobre el funcionamiento de las nuevas herramientas de diagnóstico, un resistógrafo y un tomógrafo, durante una actividad realizada en el Parque El Jagüel.

Los equipos de origen alemán costaron aproximadamente 70.000 dólares. Abella explicó que se preveía alquilarlos hasta 2030, pero se determinó que eso implicaría invertir más de un millón de dólares, por lo cual resolvió comprarlos.

Luego destacó que Maldonado es el primer departamento del país en contar con este tipo de herramientas. Remarcó que se prevé usarlas “en todos los parques para contar con un registro y una historia de cada árbol”, con el fin de “garantizar la seguridad y dar tranquilidad” a quienes disfrutan de los parques de la IDM.

Equipos no invasivos para “mirar” el interior de los árboles

Con el resistógrafo y el tomógrafo se puede obtener información sobre el estado interno de la madera en los árboles evaluados, permitiendo detectar defectos asociados con pudriciones internas, cavidades y madera en descomposición, dijo el ingeniero agrónomo del Departamento de Gestión Ambiental de la IDM, Manuel Noguez.

Agregó que “una de las principales características que tienen estos dos equipos es que no son invasivos, logrando evaluar el estado interno de la madera de los árboles sin producir ningún tipo de daño en los ejemplares”. Al mismo tiempo, sostuvo que quienes proporcionan estas herramientas estarán a cargo de capacitar a los técnicos de la IDM sobre su correcto uso.

De esta manera, “se optimizarán los diagnósticos y será posible mejorar la determinación del riesgo de fallas, así como la toma de decisiones y la planificación de las tareas de poda y tala que se hacen anualmente en todo el departamento de Maldonado”, amplió la IDM en un comunicado oficial.