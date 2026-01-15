Una mujer de 38 años murió este miércoles por la tarde al ser golpeada por un árbol que cayó en la Estación de Cría y Fauna Autóctona (ECFA) del cerro Pan de Azúcar. La visitante se encontraba sentada en un banco junto a un hombre mayor de edad, quien resultó herido al ser alcanzado por una rama.

Patrullas policiales, efectivos de la Seccional 11 de Piriápolis y bomberos acudieron al llamado de emergencia y encontraron a la mujer tendida en el suelo con abundante sangrado, informó la Jefatura de Policía de Maldonado.

Posteriormente llegó una ambulancia, “cuyos profesionales realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar durante más de 15 minutos, sin obtener resultados positivos”, agrega el parte.

El acompañante de la víctima fatal declaró que ambos se encontraban sentados en un banco frente al árbol y que, al intentar levantarse, fue golpeado en un brazo por una rama. La mujer no logró reaccionar a tiempo.

Abella ordenó cierre inmediato

El intendente de Maldonado, Miguel Abella, ordenó “el cierre inmediato” de la ECFA y el comienzo “de una exhaustiva investigación, que permita determinar las condiciones y el estado del parque antes de volver a abrir el mismo”, informó la comuna.

Tras lamentar lo ocurrido y expresar sus condolencias a los familiares de la víctima, la Intendencia de Maldonado (IDM) ratificó el inicio de investigaciones que determinen las causas del accidente y señaló que no habrá declaraciones públicas hasta que concluyan los peritajes pertinentes. Paralelamente, el caso es investigado por la Fiscalía de primer turno y policías de Piriápolis.

Abella suspendió su agenda prevista para la tarde y noche. “Ante una desgracia, donde perdió la vida una madre de familia, no resulta pertinente acompañar celebración alguna”, señaló la IDM. El intendente tenía previsto asistir a un acto por el Día de Paraguay, en Punta del Este.