Ediles blancos cursaron nota a la ANEP por desborde de fosa séptica en la escuela 61 de Pan de Azúcar

Los ediles nacionalistas Fabricio Rodríguez y Facundo Fiyol trasladaron a las autoridades educativas la preocupación de familiares, maestras y vecinos por el desborde de dos fosas sépticas, aledañas a las aulas de quinto y sexto grado de la escuela 61, ubicada en el kilómetro 110 de Pan de Azúcar. En la primera sesión, presidida por Osvaldo Matteu, la Junta Departamental de Maldonado aprobó el envío de la nota, del 17 de julio, a la Inspección Departamental de Educación Pública, la Dirección General de Educación Inicial y Primaria (DGEIP) y la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

Rodríguez explicó a la diaria que en la escuela urbana, a la que asisten 120 alumnos en modalidad de tiempo completo, las fosas sépticas del centro educativo “con frecuencia se desbordan e invaden las capas superficiales del terreno, lo que hace insoportable el olor y poder convivir en los salones linderos”. Como consecuencia, los alumnos de las aulas de quinto y sexto grado deben trasladarse al comedor para continuar con su actividad educativa, aunque el olor invade también el patio. “Es importante que las infancias puedan transitar su educación en condiciones óptimas para el aprendizaje”, subrayó el edil.

Añadió que los escolares “están conviviendo con malos olores y peligra su salud, ya que los elementos residuales de fosa séptica pueden generar irremediablemente enfermedades gastrointestinales o respiratorias”. Por este motivo, consideró que las autoridades educativas “deben tomar acción para mejorar esta situación, más allá de medidas paliativas como la del Municipio de Pan de Azúcar, que presta su servicio de barométrica [para desagotar las fosas sépticas] cuando es necesario, en coordinación con la dirección del centro educativo”, aunque remarcó que “no es suficiente”.

En este sentido, se plantea “quitar la ubicación actual de las fosas sépticas o mientras tanto colocar una batería de baños móviles para mejorar la situación, mientras se trabaja en solucionar lo primordial”, debido a que “probablemente la saturación sea por el uso frecuente de los baños actuales y por una fosa séptica que está teniendo desbordes producto de posibles filtraciones que pueden generar más complicaciones”. Explicó que, si se registran varios días de lluvía, se generan desbordamientos, en tanto que durante períodos de calor “se acelera la producción de bacterias y el proceso de descomposición”.

Consultado sobre si visitó este año la escuela junto con Fiyol, dijo que “no se han iniciado los trámites correspondientes para solicitar la autorización a la ANEP”. De igual forma, entiende que, “por cuestiones vinculadas a la laicidad, de que los dos somos docentes, puede ser perjudicial que actores políticos, ya sean departamentales o nacionales, visiten las instituciones públicas, aun con las autorizaciones pertinentes”. Añadió que “no hay que politizar los temas, sino ponerlos a la vista pública para que la administración actúe”. En este caso, solicitan la evaluación de la situación por el área de arquitectura de la ANEP.

Un problema de larga data

El desborde de las fosas sépticas ya había sido advertido en setiembre de 2025 por el edil frenteamplista Juan Urdangaray, quien remitió una nota al Municipio de Pan de Azúcar, la Dirección de Higiene y Bromatología de la Intendencia de Maldonado, a OSE y a la ANEP, donde señaló que el problema “se registra desde fines de 2024 y se agravó a partir de marzo de 2025, generando una situación insostenible para toda la comunidad educativa”. Además, solicitó un servicio barométrico que “asegure un mantenimiento periódico y eficiente para garantizar condiciones adecuadas de higiene y salubridad”, y que OSE incluya un plan de saneamiento en futuras inversiones del organismo.

Durante la sesión de la Junta Departamental de este martes, Urdangaray dijo que ese tema “preocupa mucho” y recordó que “fue planteado en reiteradas ocasiones en el período de gobierno departamental pasado [por ediles del Frente Amplio]”. A su vez, anunció que junto con el diputado frenteamplista Joaquín Garlo este miércoles recorrerán una escuela de la jurisdicción del Municipio de Pan de Azúcar por problemas de infraestructura que “se arrastran hace muchos años en las escuelas públicas del departamento”. “Hay que hacerse cargo; los representantes departamentales y nacionales tenemos que visitar [las escuelas], dar la cara y después salir a pelear por recursos económicos”, sostuvo el edil.