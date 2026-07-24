Maldonado registró 47 suicidios en 2025, seis casos más que el año anterior

Según las cifras presentadas por el Ministerio de Salud Pública (MSP), se registraron 668 suicidios en 2025; de los cuales 47 suicidios ocurrieron en Maldonado, lo que equivale a una tasa de mortalidad por suicidio cerca del 20 cada 100.000 habitantes, en línea con la tasa nacional que se ubicó en 19,16, informó a la diaria el director departamental de Salud, José González. En comparación con 2024, el departamento mantuvo la misma tasa, aunque aumentó la cantidad de casos, al pasar de 41 suicidios consumados ese año a 47 en 2025.

Según informó González, las defunciones por esta causa “se concentraron mayormente en personas jóvenes de entre 18 y 45 años, con predominio en hombres y en zonas urbanas”. En cuanto a los intentos de autoeliminación (IAE), se registraron 430 casos en 2025, “rango similar al que nos movemos en este 2026”. No obstante, señaló que en 2024 “algunos episodios no pudieron determinarse si habían sido tipificados como un IAE, por dificultades en la trazabilidad [de los registros]”. En los casos registrados en 2025, la mayor incidencia también se concentró en ese grupo etario, aunque con mayor predominancia en mujeres.

Si bien González considera que Maldonado no escapa de la realidad nacional, señaló que presenta algunas particularidades como el crecimiento poblacional registrado en el último censo de 2023, así como su distribución geográfica, que “genera diferencias entre la zona costera, las áreas urbanas y las localidades rurales”. Según explicó, estas características forman parte de los factores sociales y territoriales que inciden en las trayectorias de vida de las personas, vinculados a la escolarización, las oportunidades laborales, el acceso a actividades culturales y de integración social.

Asimismo, mencionó que, en las personas que viven en la calle, que según informó esta semana la Jefatura de Policía de Maldonado, ascendieron a 462, se identificó, a partir del acceso a historias clínicas y otras generadas desde la alerta roja por frío emitida por el gobierno, en junio pasado, “un volumen importante de consultas por consumo problemático de sustancias y a cuestiones de salud mental, con antecedentes de internaciones e IAE”.

Indicó que uno de los principales problemas detectados fue “la pérdida del vínculo de la persona con la estructura asistencial y la falta de continuidad en los procesos de seguimiento, lo que fomentaba descompensaciones, recaídas e IAE”. No obstante, aclaró que “no hay elementos para afirmar que hubo más suicidios consumados o IAE respecto a la media del departamento”, aunque advirtió que “hay factores de riesgo, porque es una población en situación muy crítica y de alta vulnerabilidad, donde la salud mental es uno de los aspectos centrales a atender, aunque es complejo por las características en que vive”.

Estrategias de prevención y “fragmentación” en seguimiento médico

Por otra parte, si bien González dijo que se trabaja en la articulación entre municipios, prestadores de salud, el MSP y autoridades educativas, consideró que “es un proceso lento” y que aún “persiste fragmentación en los procesos de atención y seguimiento de la población”. A su vez, añadió que existen “sesgos” vinculados a la dinámica poblacional y a “la necesidad de adecuar las estructuras de salud al crecimiento del departamento”, y se debe continuar trabajando en las “inequidades” de los prestadores de salud, ya que “la estructura pública a veces no tiene capacidad para brindar una respuesta adecuada”.

En este sentido, expresó “confianza y expectativa” en el Plan Departamental de Salud Mental, cuya implementación está prevista para 2027, que “permitirá mejorar la coordinación, el seguimiento y el factor preventivo”. Según informó, el diagnóstico multidisciplinario y las prioridades para la implementación de políticas de salud mental, elaboradas en la mesa interinstitucional, que comenzó a funcionar en febrero pasado, fue presentado en junio pasado y lo analiza el MSP.

Una de las estrategias ya implementadas son los nodos zonales para “construir propuestas de forma interinstitucional y generar actividades para la atención de salud mental”, explicó. Al momento, hay tres: uno en la ciudad de San Carlos, otro en Cerro Pelado que alcanza diez barrios cercanos y el último instalado en junio pasado en la zona oeste, que abarca Piriápolis, Pan de Azúcar y Solís Grande, y en agosto se instalará el nodo Maldonado-Punta del Este. González informó que, en la zona oeste, “se concentra una alta tasa de IAE”, sin embargo, “no se detectó un factor en particular” y llamó a “no estigmatizar esta zona por presentar una cifra un poco mayor que otras zonas del departamento”.