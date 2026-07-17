Este viernes, en el marco del Día Nacional de Prevención del Suicidio, el Ministerio de Salud Pública (MSP) llevó adelante una jornada de trabajo con actores de la salud, la educación y la sociedad civil. En el cierre de la actividad, el ministerio, que preside la Comisión Nacional Honoraria de Prevención del Suicidio (CNHPS), presentó las cifras actualizadas sobre la temática correspondientes a 2025, junto con autoridades y representantes del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), el Ministerio del Interior (MI) y el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), organismos que integran la comisión.

“Esta mañana recibimos aquí a un centenar de personas para trabajar colectivamente en la prevención del suicidio”, contó la directora general de Salud del MSP, Laura Llambí. “Sabemos que no alcanza con mejorar la respuesta del sistema de salud. Necesitamos comprender mejor las diferentes trayectorias del sufrimiento, las desigualdades que atraviesan distintos grupos de población y el papel que tienen las comunidades, los vínculos y las instituciones en la protección de la salud mental”, destacó la jerarca en la antesala de la presentación del informe anual.

Según los datos recabados por el MSP, en 2025 hubo 668 muertes por suicidio, la cifra más baja de los últimos diez años. La tasa cada 100.000 habitantes fue de 19,16, mientras que en 2024 había alcanzado 21,35. De las 668 defunciones por esta causa, 79% correspondió a hombres y 21% a mujeres.

Sobre estos datos, Llambí remarcó: “Aunque existe una reducción de la cifra con respecto a años anteriores, el suicidio continúa siendo uno de los principales desafíos de salud pública de nuestro país”. Agregó que “sería un error interpretar esto como un cambio de tendencia” y sostuvo que “la prevención exige una mirada de corto, mediano y largo plazo”, así como el fortalecimiento permanente de las políticas públicas.

En 2025, las mayores tasas de mortalidad por suicidio se registraron en personas de 80 años o más y en el grupo de entre 30 y 34 años. En relación con los intentos de autoeliminación (IAE), la cifra alcanzó los 6.140 casos (en 2024 habían sido 5.704), correspondientes a 5.144 personas. Del total de IAE registrados por el MSP, el 72% correspondió a mujeres y el 28% a hombres.

En este sentido, la directora general de Salud subrayó que “todos debemos tener la sensibilidad de comprender que detrás de cada número hay una historia”, y sostuvo que resulta fundamental comunicar que existen muchas formas de “atender a quienes han sido atravesados por esta situación dolorosa”.

Un problema de todos

En la segunda parte de su exposición, Llambí informó sobre las principales acciones que el MSP está desarrollando en esta temática. Destacó el Sistema Nacional de Registro de IAE, que “permite el monitoreo sistemático y en tiempo real del cumplimiento de las pautas y protocolos para la atención” y posibilita una mejor caracterización de las personas que realizan IAE.

Asimismo, informó sobre los avances en la elaboración de la Estrategia Nacional de Prevención del Suicidio 2026-2030 y anunció la realización de una jornada sobre buenas prácticas innovadoras con los Grupos Departamentales de Prevención del Suicidio de todo el país, que se llevará a cabo de forma virtual el 24 de julio.

Sobre el final de la actividad, el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, recordó que muchas veces, antes que el núcleo familiar, “son los docentes y educadores” quienes detectan los primeros indicios de que una persona atraviesa una situación de sufrimiento, ya sea “ante un silencio más largo de lo previsto” o “a través de una expresión artística que sale del aula”. En ese sentido, llamó a privilegiar los espacios de escucha atenta y respetuosa en todos los ámbitos.

Por su parte, la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, señaló: “No podemos pensar que las infancias y las adolescencias están al margen de esta problemática. Tampoco podemos entregarnos a la idea de que el sufrimiento recién se manifiesta en una crisis. La prevención empieza mucho antes”, dijo, “cuando generamos espacios para hablar, cuando fortalecemos los vínculos y cuando llegamos a todos”.

Línea telefónica de prevención del suicidio *0767 desde un celular 0800 0767 desde un teléfono fijo

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