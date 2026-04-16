Autoridades de Salud Pública informaron a jerarcas de la Intendencia de Maldonado (IDM) sobre los avances y requerimientos del Plan Departamental de Salud Mental, cuya implementación está prevista para comienzos de 2027. Durante el encuentro de este miércoles 15 con el intendente Miguel Abella y varios miembros de su gabinete, el equipo de la Dirección Departamental de Salud planteó cómo puede colaborar la comuna en un contexto de integralidad, dijo a la diaria la coordinadora del Plan Departamental de Salud Mental, Constanza Felló.

Adelantó que “el próximo mes culminará la instancia de diagnóstico, para el que ya se han recabado muchos datos”. De esa información, surge que los adolescentes y jóvenes, de diferentes rangos socioeconómicos, “tienen los mayores indicadores de sensación de soledad, de carencia de roles paterno-filiales o de referentes del mundo adulto muy presentes”. Por eso, una de las líneas estratégicas apuntará a la socialización de estos grupos mediante políticas culturales y deportivas descentralizadas.

“Ahí la IDM tiene que, territorialmente, generar algún tipo de destreza, más allá de lo que puede hacerse en lo asistencial”, consideró Felló. La comuna “puede aportar datos, puede aportar técnicos y sería muy bueno que, con el diagnóstico que tenemos, también pueda aportar estrategia”, sobre todo desde los departamentos de Cultura y Deportes, que concentran gran cantidad de jóvenes y adolescentes, remarcó.

Un trabajo comunitario “a full”

Tras valorar la disposición de Abella a colaborar, Felló recordó que el diseño metodológico para Maldonado -cuya rectoría está a cargo del Ministerio de Salud Pública, pero participan varias carteras- va más allá de la IDM. “Dada la complejidad del departamento, requiere sí o sí de una participación lo más integral posible; entes e instituciones públicas y privadas, colectivos, organizaciones sociales… Esto es comunitario a full”, enfatizó.

En esa línea, informó que este jueves se instalará el segundo “nodo zonal”, tras el creado semanas atrás en la ciudad de San Carlos. Se ubicará en Cerro Pelado y abarcará “diez barrios a la redonda”, con la participación de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), los Centros de Atención a la Infancia y la Familia (CAIF), el Ministerio de Desarrollo Social y el Instituto del Niño y el Adolescente (INAU), entre otras instituciones.

Por otra parte, Felló aseguró que “ya se están generando medidas de georreferenciación” con equipos de los prestadores de salud privados y con la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE). Adelantó que, próximamente, habrá una instancia con “todos los prestadores juntos” con vistas a “trabajar en una línea común” en base a las capacidades y problemáticas que atraviesan.

Finalizada la etapa de diagnóstico, comenzará a elaborarse el documento que fijará las prioridades en la implementación de políticas de salud mental en “negociación e intercambio con los prestadores de salud”. Para esto, se evalúa la instalación de un observatorio departamental de políticas de salud, por convenio con la Facultad de Medicina de la Universidad de la República.