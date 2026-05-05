La compuerta de la Laguna del Diario, ubicada en la parada 39 de la Playa Mansa de Punta del Este, se abrió este miércoles con el objetivo de bajar el nivel del agua y facilitar, de ese modo, la instalación de desagües en las obras que realiza la comuna en la avenida Leandro Gómez, ubicada en el extremo Este.

La intervención permitirá colocar caños de los pluviales en la avenida, ya que de lo contrario “se tendría que trabajar bajo agua, lo que perjudicaría la calidad de la obra resultante”, informó a la diaria la directora de Ambiente de la Intendencia de Maldonado (IDM), Virginia Villarino.

El trabajo en Leandro Gómez llevará cerca de dos semanas, dependiendo de las condiciones meteorológicas. “Una vez finalizada, la laguna volverá a su nivel habitual”, aseguró la jerarca. Explicó que una retroexcavadora de la empresa Molinsur, adjudicataria de la obra de la avendia, limpiará la playa para que el agua pueda drenar hacia el mar. “Circulará el menor trayecto posible para que el impacto sobre el cordón dunar sea menor”, dijo.

Villarino aseguró que el Ministerio de Ambiente (MA) autorizó la intervención, que fueron informados el Municipio de Maldonado y la Prefectura Nacional Naval, y que hubo coordinación con las agrupaciones vecinales en la mesa instalada en noviembre pasado para elaborar un plan de manejo de esta laguna.

Explicó que su dirección se ocupa de coordinar el trabajo con el MA, mientras que el monitoreo de la apertura de las compuertas “está a cargo de los técnicos de la Dirección de Gestión Ambiental de la IDM” y las acciones de la máquina en la playa serán controladas por la Dirección de Obras.

La remodelación de Leandro Gómez, que comprende el ensanche de la calzada, la colocación de una ciclovía y la instalación de luminarias, entre otras intervenciones, tendrá una duración de un año y medio, según prevé la IDM. El primer tramo ya está en ejecución.

Guardianes de la Laguna prevé “impactos negativos”

Si bien la medida fue comunicada e informada a la agrupación Guardianes de la Laguna, algunos integrantes tienen reparos ambientales en base a una experiencia similar implementada en 2025 a pedido de un vecino al que se le anegaba la vivienda.

En diálogo con la diaria, Nelson Otonelli recordó que estas aperturas propician el ingreso de agua salada,que puede afectar a la vegetación que sustenta a la fauna de la laguna. Basado en la experiencia anterior, advirtió que el mecanismo genera impactos negativos.

“La muerte de parte de la vegetación afecta a aves y peces por ser su fuente de alimento”, insistió, ante la posibilidad de que aquella situación se repita, sobre todo porque esta vez el tiempo de apertura será el doble.

Otro punto objetado es que, cuando se abren las compuertas, “el retiro de agua es a una velocidad alta”. Sin embargo, Otonelli argumentó que no transmitieron esta postura a la Dirección de Ambiente IDM porque entienden que se trata de “una obra planificada y que la IDM debe cumplirla”.

Para evitar estas discordancias, apuntan a elaborar un protocolo de apertura de la Laguna del Diario. El objetivo es “evaluar qué tipo de situación amerita o no la apertura de las compuertas”. En este caso, la agrupación desconoce si hubo un estudio previo a esta operación.