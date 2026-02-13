Maldonado inició el proceso de diagnóstico multidisciplinario sobre el que se cimentarán las políticas del plan departamental de salud mental, promovido por el Ministerio de Salud Pública (MSP) en función de las características de cada territorio. La presentación de la “estrategia para la construcción comunitaria” y de los referentes institucionales de la mesa que trabajará en el diagnóstico se realizó a sala llena, en el teatro de la Sociedad Unión de San Carlos, el lunes 9.

Se trata de contemplar “las diferentes realidades del país, que, aunque chico, tiene diversidades que se expresan en esta temática”, dijo el director nacional del Programa de Adicciones, Luis Giménez, al exponer sobre los lineamientos de cara a la generación de las políticas territoriales con perspectiva de derechos humanos. “No es desde el saber central que vamos a trabajar”, enfatizó, para reivindicar el valor de la participación ciudadana e institucional en el diseño del plan.

El plan departamental, que se enmarca en la Ley de Salud Mental aprobada en 2017 y el Plan Nacional de Salud Mental de 2020, tiene como modelo metodológico la experiencia iniciada en 2023 en Río Negro. La estrategia para Maldonado se desarrollará durante este año con el objetivo de aplicar el plan en 2027.

En principio, participan referentes de la Dirección Departamental de Salud, la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), el Centro Universitario Regional Este (CURE) de la Universidad de la República (Udelar), organizaciones de la sociedad civil, Centros de Asistencia a la Infancia y la Familia (CAIF) y la Intendencia de Maldonado (IDM). También apoyarán el trabajo los ministerios del Interior y de Desarrollo Social, y se espera sumar a otros actores, como el sistema judicial.

Hacia un diagnóstico “responsable y preciso”

La primera reunión de la mesa interinstitucional, en formato de “ateneo ampliado”, será este miércoles a las 20 en el salón de actos del liceo 1 de San Carlos. Tras definir el cronograma de trabajo, seguirá la etapa del “diagnóstico para la acción”, que implicará la identificación de “fortalezas y debilidades” a modo de guía de los recursos existentes en el departamento.

Luego se elaborará el plan departamental: “El documento que fijará las prioridades en la implementación de políticas de salud mental en negociación e intercambio con los prestadores de salud”, explicó Giménez. Con todo, se pretende generar un mejor sistema de información sobre el tema. “Aspiramos a convocar al compromiso colectivo para construir la salud mental que necesitamos”, cerró el director.

La coordinadora del Plan Departamental de Salud, Constanza Felló, destacó la importancia de un “abordaje holístico” de la salud mental, “a lo largo de todas las dimensiones que transversalizan la vida”, más allá de las tradicionales disciplinas de psicología y psiquiatría. También resaltó la participación comunitaria, tanto de expertos como de la población en general, para que resulte un diagnóstico “responsable y preciso” como base de las políticas públicas a instrumentar.

La apuesta es determinar “cómo se construyen las estadísticas, cómo se caracterizan las cifras”, mediante la participación de los prestadores de salud y los usuarios, los operadores territoriales, técnicos “de todos los órdenes” y los “actores reales” que son los habitantes de cada territorio. “Queremos que resulte la foto más precisa y exacta a la que podamos recurrir”, dijo Felló.

La interacción como fortaleza

Para el director departamental de Salud del MSP, José González, el Sistema Nacional de Salud (SNIS) –que en 2027 cumplirá dos décadas– es una “fortaleza” hacia el diseño del plan. Valoró la “trayectoria” de Maldonado en cuanto al trabajo entre instituciones y organizaciones y la capacidad de “interactuar para dar respuestas conjuntas. Victoria Lima, referente técnica de la misma dirección, celebró el “nuevo enfoque” de la salud mental desde el área social y el “espíritu” de construir un plan desde el conocimiento en el territorio.

Por su parte, el adjunto a la Región Este de ASSE, Guillermo Velázquez, ofreció una reseña histórica del trabajo realizado desde 2015 entre el prestador público de la salud y los usuarios, por ejemplo, para ampliar el servicio de policlínicas en San Carlos. “Los ciudadanos organizados darán más fuerza para abordar una realidad que apremia”, dijo, para afirmar que ASSE “se está fortaleciendo” y apunta a llegar a las localidades más alejadas. Actualmente, el subsector público de salud tiene 73.000 usuarios en Maldonado.

El aporte del sistema educativo

Mario Álvarez, referente educativo del Campus Regional de Educación Tecnológica Este de la Dirección General de Educación Técnico Profesional-UTU, también integra la mesa interinstitucional. Consideró que la ANEP, en todos los niveles, tiene “una fortaleza muy grande para participar en la construcción comunitaria del plan”. A modo de ejemplo, mencionó que cuenta con 45.000 estudiantes y 3.000 docentes y funcionarios de gestión que son “una gran oportunidad para el trabajo conjunto desde el conocimiento del día a día”.

Joaquín Marqués, director regional del CURE de la Udelar, recordó que “la salud mental es una construcción cotidiana” y que también se relaciona con factores como la vivienda y el trabajo, el acceso a la educación y la cultura. En ese sentido, dijo que el CURE contribuirá al plan departamental desde sus diferentes áreas de conocimiento, a través de la enseñanza, la investigación y las actividades de extensión.

Leonardo Moreira, presidente de la Comisión Fomento de los Barrios Lavagna y Abasolo de San Carlos –que gestiona los CAIF de la ciudad–, integra la mesa en representación de las organizaciones sociales. En su opinión, el conocimiento de las redes que trabajan en torno a la primera infancia en el departamento convierte a los CAIF en “informantes muy calificados” al momento de hacer aportes para la construcción del plan.

El intendente de Maldonado, Miguel Abella, quien siguió las disertaciones desde la primera fila, subió al escenario para comprometer el apoyo de su administración “en todo lo necesario”, desde los departamentos de Salud, Cultura y Deporte, entre otros. “Es un día muy importante: comienza un trabajo conjunto de actores sociales y organismos públicos, en un tema que nos viene afectando desde hace mucho tiempo y que hoy es el desafío más importante”, expresó.