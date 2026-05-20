Vecinos de Cerro de los Burros denunciaron la destrucción de “más de 400 metros lineales de monte nativo”

La “apertura ilegal” de una calle también afectó el curso de la cañada norte del cerro, padrones privados y espacios libres, indicaron.

Vecinos de Cerro de los Burros, en Piriápolis, detectaron una “apertura ilegal” en la calle 51, que destruyó “más de 400 metros lineales de monte nativo” y afectó el curso de una cañada que es parte del corredor biológico norte del cerro, padrones privados y espacios libres.

La situación fue evaluada el pasado domingo en el mismo lugar, durante una asamblea en la que participaron unos 30 vecinos y vecinas, según informó Radio Mangangá y confirmaron a la diaria integrantes de la Comisión Vecinal de Cerro de los Burros.

Del encuentro surgió la decisión de “presentar las denuncias correspondientes a la Intendencia de Maldonado (IDM), el Ministerio de Ambiente (MA) y la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación”, indicó el gestor de la radio comunitaria, Paulo Maulella.

Además, se iniciarán acciones de recuperación del espacio afectado, se instalará cartelería y se “solicitará una medida cautelar de no innovación en la apertura de calles hasta la aprobación de un plan local que contemple la importancia arqueológica y natural del lugar”.

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De acuerdo con los vecinos, esta “apertura ilegal” vulneró la Ley de Centros Poblados (10.723) –en la redacción dada por la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de 2008–, que establece que solo el gobierno departamental puede “aprobar el trazado y la apertura de calles, caminos o sendas o cualquier tipo de vías de circulación o tránsito que impliquen o no amanzanamiento o formación de centros poblados”.

A fines de diciembre pasado, ocurrió una situación similar en Sierras del Tirol, cerca del cerro Pan de Azúcar, donde, tras las inspecciones realizadas, el MA y la IDM confirmaron el daño ambiental denunciado. En febrero, la IDM resolvió presentar una denuncia penal por este caso.