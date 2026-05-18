Asesinato de una mujer en San Carlos: un hombre cumple arresto domiciliario por encubrimiento

El autor del homicidio es sospechoso de haber baleado a una pareja, al día siguiente, en otra parte de la ciudad.

El cadáver de una mujer de 32 años fue encontrado el viernes 15, con un balazo en la cabeza, oculto dentro de una heladera en una vivienda del barrio Asturias de la ciudad de San Carlos. La Policía llegó al lugar tras la denuncia hecha por un hombre que se presentó en la seccional carolina junto con un niño, hijo de la víctima.

Relató que, cerca de la medianoche, un hombre ingresó armado a la casa de la calle Madrid, que compartía con la mujer. Aseguró que fue obligado a encerrarse en una de las habitaciones y que luego escuchó una detonación. Estimó que la dueña de casa “podría encontrarse fallecida”, informó el Ministerio del Interior.

Minutos después, se confirmó lo denunciado. Llegaron a la escena efectivos del Departamento de Hechos Complejos, de la Policía Científica y del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO), junto con el fiscal Sebastián Robles –que estaba finalizando su turno– y el jefe de Policía de Maldonado, Víctor Trezza, entre otras autoridades policiales.

De la investigación surgió que el denunciante también podía estar involucrado en el crimen, razón por la cual quedó detenido. El caso pasó luego a la fiscal de tercer turno, Ana Laura Rosés, quien solicitó que el indagado fuera llevado a la sede fernandina para interrogarlo. El domingo 17 se formalizó la investigación judicial e imputación del denunciante como “presunto autor de un delito de encubrimiento”.

La fiscal había solicitado prisión preventiva por 180 días, pero el juzgado de cuarto turno dictaminó “arresto domiciliario total con colocación de dispositivo de monitoreo electrónico por 90 días”. El fallo fue apelado por Rosés, que sigue trabajando con la Policía para capturar al homicida.

Según informó Cadena del Mar, sería la misma persona que, en la madrugada del sábado, baleó a una pareja en la esquina de las avenidas Rocha y Tomás Berreta, de la ciudad carolina. Ambas víctimas sobrevivieron al ataque. El medio agregó que este hecho y el asesinato de la mujer en el barrio Asturias están relacionados con enfrentamientos de bandas dedicadas al narcomenudeo.