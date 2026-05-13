El informe preliminar de la necropsia de la orca que varó hace dos semanas en la playa Mansa de Punta del Este reveló que padecía una grave infección cerebral de origen bacteriano, considerada la principal causa de su deterioro y posterior eutanasia. El estudio fue elaborado por el director del Departamento de Patobiología de la Facultad de Veterinaria (FVET) de la Universidad de la República y docente titular de la Unidad Académica de Patología, José Manuel Verdes, y la doctora Emilia Rossini, también docente de la unidad y veterinaria especialista en patología.

En el macho juvenil de 4,28 metros, conocido como Orcinus orca, eutanasiado al día siguiente de su hallazgo tras intentos fallidos de estabilización y devolución al mar, se identificó una “meningoencefalitis supurativa severa”, es decir, una inflamación infecciosa del cerebro y sus membranas, en este caso en el cerebelo y la región occipital de ambos hemisferios cerebrales. Según el informe, el diagnóstico “diferencial” es una “neurobrucelosis causada por la bacteria Brucella ceti, agente infeccioso en cetáceos”.

Además del daño neurológico, acentuado en el encéfalo, la orca presentaba una “neumonía severa con compromiso de más del 80% de los pulmones”, por lo que los especialistas señalaron en el informe publicado en el sitio web de la FVET que este cuadro respiratorio “probablemente estuvo relacionado con eventos secundarios de aspiración de agua, y no solamente asociados al evento de varamiento, sino al cuadro neurológico, ya acentuado, y descrito en el informe clínico presentado por la doctora Natasha Eliopulos”, la semana pasada.

La necropsia realizada para identificar la causa de muerte del animal también detectó, en esta primera etapa, una serie de lesiones “constituidas por erosiones y laceraciones en diferentes regiones de la superficie corporal, algunas de ellas, sin definición clara de su evolución temporal”. A su vez, en el estómago “se encontraron dos líneas de pesca secundarias y un anzuelo de palangre, con fragmento de línea metálica”. No obstante, no hay evidencia sobre “compromiso alguno del órgano en cuestión”.

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Causa del varamiento “no se relaciona con actividades antrópicas”

Aunque de forma preliminar, los especialistas indicaron que, hasta el momento, “el cuadro fue debido a una afección de origen natural y no antrópico [relacionado a actividad humana]”. No obstante, continúan los estudios histopatológicos y moleculares para confirmar el agente infeccioso involucrado y descartar otras enfermedades, incluidos morbillivirus y brucelosis [producidas por la bacteria Brucella ceti].

Las muestras de encéfalo y riñón fueron enviadas a la Dirección de Laboratorios Veterinarios Miguel C Rubino del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca para “el diagnóstico serológico y molecular de Brucella sp, influenza y leptospirosis. A su vez, muestras de algunos tejidos “están siendo procesados en la Unidad Académica de Microbiología de la FVET y en el Laboratorio de Microbiología del Instituto de Investigaciones Clemente Estable, del Ministerio de Educación y Cultura, para realizar los estudios moleculares complementarios”. El informe advirtió que “los resultados podrían llevar semanas o meses”.