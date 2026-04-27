Una cría de orca que varó el domingo 26 por la noche en la parada 1 de la playa Mansa de Punta del Este fue sometida a una eutanasia por especialistas de la Facultad de Veterinaria (FVET) de la Universidad de la República.

El procedimiento se realizó “en base a criterios médicos y éticos” y con autorización del Ministerio de Ambiente (MA) y la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), según informó el Grupo de Trabajo en Varamientos (GTV) en un comunicado.

Durante el domingo, el GTV activó los mecanismos para “garantizar el bienestar del animal”, en coordinación con la Dinara, el MA, Prefectura, Bomberos, la Intendencia de Maldonado (IDM), el Centro Coordinador de Emergencias Departamentales de Maldonado, el Municipio de Punta del Este, la Liga de Punta del Este, el equipo técnico de la FVET y la Red Nacional de Asistencia a Cetáceos.

Decenas de personas desafiaron la tormenta nocturna y la lluvia matinal este lunes con la intención de devolver la orca al mar, pero no lo lograron debido al “estado de debilidad” del ejemplar, de dos metros de largo.

Si bien “recibió atención veterinaria durante toda la noche, pese a los esfuerzos de recuperación y a las condiciones climáticas adversas, su evolución no ha sido favorable”, por lo que su estado en la mañana de este lunes era “crítico, cursando una fase agónica, lo que hacía inviable su reinserción”, informó el GTV.

Finalmente, sobre las 13.00, se colocó una malla sombra para proceder a la eutanasia del animal y media hora después llegó a la playa una grúa de la IDM que cargó a la cría sobre un camión. El cadáver fue trasladado a la FVET, “donde se realizará la necropsia para conocer las potenciales causas de su varamiento”.