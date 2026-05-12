La Intendencia de Maldonado (IDM) realizará un llamado público para implementar un plan de cogestión del Refugio de Animales de Maldonado, con el objetivo de transformarlo en “transitorio”, mediante la promoción de jornadas de adopción. El coordinador de Gestión Ambiental de la IDM, Carlos Medina, informó a la diaria que la iniciativa surgió tras una reunión mantenida a mediados de abril con el intendente de Maldonado, Miguel Abella, e integrantes de la Comisión de Tenencia Responsable y Bienestar Animal de la Junta Departamental.

Según explicó, previo al llamado se elaborará un borrador que “recogerá las iniciativas de la administración departamental”, así como “insumos” de la comisión. La propuesta apunta a trabajar de forma articulada con organizaciones de bienestar animal, voluntarios y rescatistas independientes, que suelen “tener mayor llegada a ciertos territorios donde al Estado muchas veces se le dificulta implementar políticas vinculadas a los animales”, dijo Medina.

Si bien el llamado público definirá qué organizaciones estarán a cargo, destacó experiencias de colaboración con la ONG Amores Perros Maldonado y el grupo de voluntarias Por los Animales, que han participado en jornadas de adopción, como las del exasentamiento Kennedy y el cierre de la ex Protectora de Animales de Maldonado. Además, mencionó a la ONG Huellas y refugios privados como el Refugio Ángeles, ambos de San Carlos.

Foto: Natalia Ayala

Medina dijo que la organización o las organizaciones que se presenten al llamado “deberán estar inscritas en el Ministerio de Educación y Cultura, y tener las puertas abiertas para el resto de las organizaciones del departamento y rescatistas independientes, ya que será una de las exigencias de la intendencia”.

Recordó que, en 2015, el refugio llegó a albergar “más de 400 perros”; no obstante, a partir de campañas de adopción impulsadas por la IDM y organizaciones sociales, y de una política orientada a “frenar el ingreso de animales, en particular cachorros abandonados, se buscó evitar que el refugio sea un sitio de albergue”.

Por su parte, Rosmari González, edila del Frente Amplio e integrante de la Comisión de Tenencia Responsable y Bienestar Animal, indicó a la diaria que en la última visita realizada por los integrantes de la comisión en conjunto con Medina, previo al receso de la Junta Departamental, “se constató alrededor de 40 y 50 perros y algunos gatos”.

Leé más sobre esto: Por primera vez habrá una jornada de adopciones responsables en el Refugio de Animales de la Intendencia de Maldonado

Documento previo al llamado público

En pos de concretar el llamado público, se elaborará un borrador, cuyo plazo de presentación fue fijado para junio, según informó Medina. El documento será trabajado por el veterinario de Bienestar Animal de la IDM, Matías Loureiro, y la comisión de la Junta Departamental.

Explicó que el borrador “establecerá las bases del llamado: requisitos para las organizaciones, aportes de la intendencia, la modalidad de trabajo en conjunto y campañas de educación y sensibilización para que sea un lugar transitorio y no un 'depósito'”. Luego, “será evaluado con el intendente, y se definirá la fecha del llamado”.

González, por su parte, explicó que el documento “ingresará primero como expediente en el Ejecutivo departamental y luego llegará a la comisión para realizar puntualizaciones”, previo a su aprobación en la Junta Departamental.

La idea es que “sea presentado a mediados de junio”, aseguró. Sin embargo, indicó que “no se harán consultas a organizaciones del departamento, voluntarios o rescatistas independientes para su elaboración”.

Uno de los aspectos centrales es que la comisión “tenga incidencia en el contralor del refugio para velar por el bienestar de los animales”, así como acceder a la información sobre contratos de adopción, ingresos de caninos, condiciones de alojamiento, y “conocer si tienen salidas y espacios de recreación, así como posibilidades de rehabilitación”, indicó González.

A su vez, busca fomentar el hospedaje de “perras que estén en celo para que permanezcan una o dos noches o hasta que pase el período después de ser castradas”.

Estudiantes de Veterinaria elaboran un diagnóstico

En el marco de un convenio de cooperación académica, científica y cultural firmado entre la IDM y la Facultad de Veterinaria (FVET) de la Universidad de la República, en noviembre, estudiantes de la FVET realizan una evaluación de los ejemplares del refugio municipal de Maldonado, como tesis de grado.

El estudio evaluará el estado de salud, alimentación, comportamiento y condiciones de alojamiento de los animales mediante una versión adaptada de la metodología Shelter Quality Protocol, informó Loureiro a la diaria. A su vez, explicó que “se analizará la gestión de recursos y los protocolos sanitarios”, lo cual permitirá “obtener indicadores que permitan mejorar el refugio”, y añadió que también analizarán otros refugios del país.