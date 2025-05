La Intendencia de Maldonado (IDM) decidió dar de baja el comodato otorgado en 2012 a Viviana Chiodi, responsable de la Protectora de Animales de Maldonado (Sociedad Protectora de Animales Rioplatense). Si bien el acuerdo tenía una vigencia de 15 años, se canceló tras constatar “una serie de condiciones de insalubridad, [...] generadoras de riesgo tanto para los animales como para la comunidad circundante, así como prácticas inadecuadas en el manejo”, indica la resolución de la comuna, a la que accedió la diaria.

El dictamen de la IDM se basa en inspecciones e informes de las direcciones de Higiene y Bromatología y de Medio Ambiente. Esta última indica que el refugio, al estar próximo a los Humedales del Arroyo Maldonado, sumado a “las condiciones precarias de sus instalaciones y una gestión inadecuada de los residuos orgánicos”, puede causar “un riesgo de contaminación difusa del cuerpo de agua por escorrentía”. Asimismo, la presencia de animales sueltos puede provocar accidentes.

Según denuncias públicas realizadas a través de las redes sociales y algunos registros gráficos que las acompañan, los perros vivían entre heces y roedores, y recibían comida en mal estado. También se afirma que eran maltratados. No obstante, un informe realizado en marzo por el Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA) indica que “no había maltrato [animal] en la protectora”, pero sí “carencias instrumentales”.

El director ejecutivo de la institución, Álvaro Buscarons, dijo a la diaria que “algunos animales no tenían suficientes recipientes y recibían la comida en el suelo”, lo que desencadena “un inconveniente sanitario”. En consecuencia, el INBA intimó a la protectora a “mejorar las condiciones de bienestar de los animales” y le indicó “cuáles son los puntos más críticos”, añadió. Sin embargo, pese al tenor de las denuncias recibidas, Buscarons sostuvo que, “en primera instancia”, no está en los planes del INBA accionar contra Chiodi, ya que las actuaciones del organismo no constataron maltrato animal.

Se activó un plan de contingencia y adopciones

Tras la resolución de cierre adoptada por la intendencia, corren los plazos para que la beneficiaria del comodato presente sus descargos. Si bien la IDM resolvió no expedirse públicamente sobre el punto hasta la semana próxima, fuentes del área de Higiene informaron a la diaria que la respuesta de Chiodi “está a estudio” de la división jurídica de la comuna. Chiodi fue notificada de que debe retirarse y hasta el jueves 8 de este mes podía apelar la decisión de la IDM.

Entretanto, la Comisión de Bienestar Animal de la Junta Departamental, en articulación con las ONG, el Centro Médico Veterinario, el área de Higiene de la IDM y el INBA, activaron un plan de contingencia para cerrar el establecimiento y reubicar a 85 perros. De acuerdo con el documento, consultado por este medio, habrá una evaluación clínica sanitaria para determinar patologías preexistentes e identificar posibles riesgos sanitarios, ya que en buena parte se trata de animales en edad avanzada.

Paralelamente, el grupo de voluntarias Por los Animales está a cargo de las adopciones de los caninos de la Protectora de Animales de Maldonado. Hace años la ayudan con atención veterinaria y adopción de los cachorros, y ahora con las adopciones de perros en edad avanzada (ver recuadro).

El plan de contingencia, que rige desde este viernes 9, establece un plazo de 30 a 90 días para la promoción de adopciones responsables. En caso de no ser adoptados en ese período, los animales irán al refugio municipal. Por los Animales entiende que la alternativa “no es la mejor, dado el estrés que les genera”, y por eso confía en la colaboración de la gente.

La cruzada del influencer Pablo Machado

El influencer Pablo Machado, quien adoptó al perro callejero Pipo, colaboró en más de una ocasión con la Protectora de Animales de Maldonado y, desde principios de marzo, comenzó a denunciar irregularidades en su cuenta de Instagram. Entre otras, afirmó que las donaciones de medicación y comida eran vendidas y que recibió múltiples testimonios sobre frecuentes maltratos a los perros.

También contó que denunció penalmente a Domingo Colman, casero y mano derecha de Chiodi, tras recibir testimonios de destrato a voluntarios, zoofilia, tortura, asesinato y venta de perros para peleas. El influencer asegura que todo está respaldado por fotografías, audios y videos. Según informó en uno de sus videos, los voluntarios han recibido “amenazas y bozales legales” de Chiodi para que no hablen, aunque ya en 2016 ex trabajadoras voluntarias denunciaron irregularidades en la radio local FM Gente.

A fines de marzo, Chiodi salió al cruce de las denuncias viralizadas en las redes -no sólo de Machado sino de otras personas y organizaciones animalistas- y se defendió en el informativo de Canal Once. Sostuvo que la protectora, que lleva años trabajando, está siendo “agraviada” de la forma “más baja” y aseguró que algunas acusaciones contra Colman fueron realizadas a través de perfiles falsos creados en Facebook. Luego recordó que la protectora “fue pionera” en las castraciones y que llegó a realizar más de 20.000 “cuando nadie las hacía”. En 2012, cuando recibió el comodato, Chiodi prometió administrar un refugio “modelo”.

Edila Antúnez: “El Estado sigue ausente en bienestar animal”

Ana Antúnez, edila suplente por el Frente Amplio e integrante de la Comisión de Bienestar Animal de la Junta Departamental, declaró a la diaria que visitó el predio y constató que “no había atención veterinaria”, que los perros “no estaban chipeados”; “no tenían recreación, la comida no era la más adecuada” y “estaban aterrados”. Si bien la IDM junto con el Centro Médico Veterinario ha aplicado el microchip a algunos, el plan de contingencia busca identificar a los que no lo tengan e inscribirlos en el Registro Nacional de Animales de Compañía.

Foto: Natalia Ayala

La edila cuestionó que luego de establecerse el comodato (durante el último gobierno del frenteamplista Óscar de los Santos), no hubo controles “reales” sobre el cumplimiento de las condiciones para que los animales estuvieran en la protectora. A su juicio, las responsabilidades de “hacer algo” están recayendo sobre las ONG y los voluntarios, mientras que “el Estado sigue estando ausente en bienestar animal”.

Foto: Natalia Ayala

A su vez, aseguró que se necesita que el INBA adopte una resolución y tome acciones con la IDM para que Chiodi no tenga más perros en su poder ni se quede con los que están en proceso de adopción. “El INBA podría pedir una medida cautelar o solicitar a la justicia que ordene quién debe tutelar a esos animales”, cuestionó. Además, observó que nada impide que Chiodi abra otra protectora animal, ya que hasta el momento no hay una medida judicial que se lo prohíba.

La Ley 18.471, en su artículo 16, establece que le compete al INBA “recibir y diligenciar las denuncias sobre actos de maltrato y abandono de animales [...], pudiendo requerir la intervención del Ministerio del Interior, autoridades sanitarias y judiciales competentes”. Antúnez consideró que el caso de la protectora “evidencia el mal manejo y la poca voluntad política para generar políticas públicas sobre bienestar animal”. Se trata de una “emergencia” y se necesita que haya una ley que “tipifique el maltrato como delito”, porque actualmente permite establecer sanciones, multas, prohibir la tenencia de animales, pero no lo considera “delito”.