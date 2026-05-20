20 de Mayo en Maldonado: habrá movilización y marcha en seis localidades

Bajo la consigna nacional “Contra la impunidad de ayer y hoy. Exigimos respuestas: ¿Dónde están?”, las localidades de Maldonado, San Carlos, Punta del Este, Piriápolis, Pan de Azúcar y Solís Grande reclamarán memoria, verdad y justicia sobre los 205 detenidos desaparecidos por el terrorismo de Estado en Uruguay.

En la ciudad de Maldonado, la concentración está prevista para las 18.30 en la esquina de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz. Desde allí, marcharán a las 19.00 hacia la plaza San Fernando por 18 de Julio, Dr. Edye y Sarandí hasta la intersección con Florida, donde se ubica la placa de la memoria en homenaje a Horacio Gelós Bonilla, detenido desaparecido el 2 de enero de 1976.

El trayecto seguirá hasta 25 de Mayo y Sarandí, donde su ubica el excentro clandestino de detención y tortura convertido en el actual Paseo San Fernando, que fue declarado sitio de memoria en diciembre.

Como cada año, se leerán los nombres de los detenidos desaparecidos y la proclama de parte del Colectivo 20 de Mayo Maldonado, organizador de la movilización junto con la filial departamental de la Asociación de Bancarios del Uruguay y la Intergremial Estudiantil de Maldonado.

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Movilización en Piriápolis, Pan de Azúcar y Punta del Este

En Piriápolis, la Marcha del Silencio es organizada por el Colectivo Vecinos y Vecinas por la Memoria. La concentración será a partir de las 17.00 en la rotonda de Avenida Piria y Rambla de los Argentinos, desde donde marcharán a las 18.00 hasta la calle Armenia, que desemboca en la plaza Artigas. A las 19.00 se estima el arribo de las personas para realizar el acto de la proclama oficial, la lectura de nombres de los detenidos desaparecidos, además de la realización de diversas intervenciones artísticas.

Ese mismo día, sobre las 10.00, se instalará en la plaza Artigas un stand de propaganda y venta de materiales de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, la organización creada en 1983 a partir de la unión de tres vertientes: Asociación de Familiares de Uruguayos Desaparecidos, Familiares de Uruguayos Desaparecidos en Argentina y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos en Uruguay.

También habrá una marcha en Pan de Azúcar, prevista para las 17.00 en la calle Félix de Lizarza y la ruta 9, hasta la plaza 19 de Abril, un trayecto de alrededor de siete cuadras. Además, en Punta del Este, vecinos del balneario esteño se congregarán en la intersección de las calles 31 y 20, en torno al sitio de memoria de los hermanos argentinos Lila y Claudio Epelbaum, desaparecidos por los militares el 4 de noviembre de 1976.

Marchas en San Carlos y Solís Grande

En San Carlos, el colectivo Cultivando la Memoria y la filial local de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) convocan a concentrar a las 10.30 en la esquina de 18 de Julio y Sarandí, de la plaza Artigas. Desde allí partirán a las 11.00 rumbo a la calle Treinta y Tres, por donde se desplazarán hasta la avenida Andrés Ceberio, tomando luego la avenida Rodó para finalizar en el Paseo de la Memoria Amelia Lavagna. Allí se leerá la lista de detenidos desaparecidos y habrá un cierre musical a cargo del artista local Benjamín Lemes.

Por su parte, el grupo Vecinos por la Memoria de Solís Grande organiza la Marcha del Silencio en la localidad de Gregorio Aznárez. Se congregarán a las 15.00 en la plazoleta Mevir-Juan B Churi. Media hora después, marcharán por la avenida José Gervasio Artigas, luego por la calle Maestra Margarita Varela y descenderán por Leandro Gómez hasta la rotonda cercana a la vía férrea, en la intersección con Ricardo Baronio.