La jueza en lo penal de 23° turno, Isaura Tórtora, procesó con prisión al militar retirado Dardo Barrios, quien había sido detenido en 2019 cuando se encontraba prófugo en la localidad paraguaya de Villa Florida. Tórtora dispuso el procesamiento por homicidio muy especialmente agravado, privación de libertad, abuso de autoridad contra los detenidos y lesiones graves, en el caso que investiga el asesinato del militante del Frente Izquierda de Liberación Horacio Gelós Bonilla, ocurrido en Maldonado en enero de 1976. Gelós Bonilla, cuyos restos aún permanecen desaparecidos, había sido electo edil suplente de Maldonado por la 1001 en las elecciones de 1971. Tenía 32 años.

La investigación realizada por la Fiscalía especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, a cargo del fiscal Ricardo Perciballe, logró determinar que Bonilla fue detenido el 2 de enero de 1976 y trasladado al Batallón de Ingenieros 4 de Laguna del Sauce, donde murió bajo tortura el 6 de enero.

“El día 2 de enero de 1976 llegan a casa cuatro o cinco muchachos jóvenes vestidos de civil en una camioneta marca Indio de color celeste. Preguntan si está Horacio, que lo vienen a ver por un trabajo, esto ocurre a la mañana. En la tarde, los mismos jóvenes vuelven nuevamente a buscarlo sin encontrarlo en el domicilio. Nos enteramos de que el mismo día, entre las 19.30 y 20.00, es llevado de la plaza de San Fernando cuando Horacio estaba hablando con su tío Ramón Gelós”, declaró su hermana, Rosa.

En la sentencia, a la que accedió la diaria, Tórtora entiende que hay elementos de convicción suficientes de que Dardo Bonilla, que era el enlace de inteligencia del batallón, participó en la tortura a la que fue sometido Gelós Bonilla, en la que fue interrogado por el origen del dinero utilizado por el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Afines (Sunca) para comprar un predio para colonia de vacaciones para los afiliados. Además, varios testigos ubican a Barrios en los interrogatorios. “Cuando estábamos colgados, yo empecé a gritar y Gelós me pisa, ‘callate la boca que no vas a hacer nada’, vino uno de los militares, al que reconocí por el nombre que le dieron, que era Chocho, y me dijo ‘no te pongas nervioso que ahora te toca a vos’, pero más de lo que nos había hecho no podía imaginarlo”, declaró una de las víctimas que fueron detenidas en el mismo operativo que Gelós Bonilla.

“Con respecto a Gelós Bonilla, puedo decir que no estaba a más de un metro y medio de distancia, y en determinado momento vinieron a interrogarlo; yo lo reconocí por la voz, y además le decían ‘vos soy el Bonillita del Sunca’; comenzaron a castigarlo de una manera brutal, él gritaba que lo mataran, que no resistía; en determinado momento comenzó a respirar en forma muy fuerte y sentí como una ‘fatiga’ y un grito, y como que ‘desapareció’”, expresó el testigo.

“A partir de ese momento, los soldados comenzaron a correr por todos lados diciendo ‘que nos vamos’, me llevaron a unas chircas y detrás de las mismas me bañé con un balde y me dieron la ropa, subimos a una camioneta que luego en el trayecto yo me quité la venda que tenía puesta y pude observar que salíamos al costado de la escuela que hay en el Batallón de Ingenieros en una camioneta marca Indio”, agregó.

La sentencia señala que la investigación acreditó que Barrios “participó en el acaecimiento de la muerte de Gelós Bonilla durante una sesión de interrogatorio a consecuencia de las lesiones padecidas, así como en los tratos crueles e inhumanos infligidos a los detenidos mencionados, los que pusieron en riesgo sus vidas”, en referencia a Juan Carlos Barrios, Omar Verona Rovira, Lucas Sócrates Martínez Caraballo, Amado Praxedes Viera, Luis Alberto Romero y José Medin, que fueron torturados en la unidad militar.

Dardo el Zorro Barrios, de 73 años, fue detenido en diciembre de 2019 en la localidad de Villa Florida, en el departamento de Misiones de Paraguay. Estaba requerido desde 2011 por el asesinato de Gelós Bonilla. En abril fue procesado por el homicidio del militante del Movimiento de Liberación Nacional Eduardo Mondello, quien murió bajo tortura en el Batallón de Ingenieros 4 en marzo de 1976.