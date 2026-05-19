Exintendente de Florida asumirá la dirección general de Obras de la Intendencia de Maldonado

La Intendencia de Maldonado informó que el ingeniero Guillermo López, intendente de Florida en el período 2020-2025, asumirá la dirección general del Departamento de Obras en lugar de Darío Camacho, quien se acogió a la jubilación.

El nuevo miembro del gabinete de Miguel Abella está radicado en Maldonado desde hace varios meses y asumirá el cargo el 1° de junio. Su designación quedó firmada este martes 19, durante una reunión que mantuvo con Abella y el secretario general Álvaro Villegas en el edificio comunal.

Fue designado por “su visión de gobierno y su experiencia de gestión. Abella apuesta a poner al frente de esta dirección a un hombre que será el brazo ejecutor de un ambicioso plan con el que bajará a los barrios con una fuerte inversión”, indicó la IDM en un comunicado.

López se desempeñó durante una década como director de Planificación y director de Obras en Florida, antes de ser jefe comunal de ese departamento por el Partido Nacional entre 2020 y 2025. También fue presidente del Congreso de Intendentes.