 Saltar a contenido
Maldonado Política
la diaria Maldonado
Ingresar Suscribite
Maldonado Política
Guillermo López, en Casupá, Florida (archivo, mayo de 2024). · Foto: Camilo dos Santos

Guillermo López, en Casupá, Florida (archivo, mayo de 2024).

Foto: Camilo dos Santos

Exintendente de Florida asumirá la dirección general de Obras de la Intendencia de Maldonado

El nacionalista Guillermo López fue convocado por Miguel Abella para sustituir al director Darío Camacho.

- Menos de 1 minuto de lectura

Nuestro periodismo depende de vos
Suscribite por $245/mes

Si ya tenés una cuenta Ingresá

La Intendencia de Maldonado informó que el ingeniero Guillermo López, intendente de Florida en el período 2020-2025, asumirá la dirección general del Departamento de Obras en lugar de Darío Camacho, quien se acogió a la jubilación.

El nuevo miembro del gabinete de Miguel Abella está radicado en Maldonado desde hace varios meses y asumirá el cargo el 1° de junio. Su designación quedó firmada este martes 19, durante una reunión que mantuvo con Abella y el secretario general Álvaro Villegas en el edificio comunal.

Fue designado por “su visión de gobierno y su experiencia de gestión. Abella apuesta a poner al frente de esta dirección a un hombre que será el brazo ejecutor de un ambicioso plan con el que bajará a los barrios con una fuerte inversión”, indicó la IDM en un comunicado.

López se desempeñó durante una década como director de Planificación y director de Obras en Florida, antes de ser jefe comunal de ese departamento por el Partido Nacional entre 2020 y 2025. También fue presidente del Congreso de Intendentes.

Temas del artículo