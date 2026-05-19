Estación La Sierra celebra 131 años con actividades culturales y de naturaleza en Gregorio Aznárez

Luz María Espinosa, responsable y curadora del museo local, informó sobre la presentación de un proyecto cultural y la primera edición de “Solís Grande bajo las estrellas”, entre otras propuestas.

La Estación La Sierra, ubicada en Gregorio Aznárez, funcionó como terminal ferroviaria desde su inauguración, en mayo de 1895. Su instalación fue clave para el desarrollo, en 1902, de la exfábrica Rausa (Remolacheras y Azucareras del Uruguay SA) y del desarrollo del pueblo, antes llamado Paraje La Sierra.

El lugar se convirtió en un museo de sitio ferroviario, surgido como proyecto comunitario en 2005 y concretado en diciembre de 2025. En el marco de los 131 años de la estación, durante este mes se realizarán actividades de astroturismo, naturaleza y culturales, entre otras.

El 22 de mayo a las 17.00 será la presentación del libro Cuentos con simientes, de Rosalba Arnaldo Camejo, y a las 18.00 habrá un vernissage de la muestra de artes plásticas Un poco de nosotros, de David Castellucci, Janine Ferriol y Ricardo Larralde, que reúne pintura al óleo, desnudos y arte abstracto. Podrá apreciarse hasta el 3 de junio, de lunes a viernes, entre las 15.00 y las 18.00. El cierre musical se prevé sobre las 20.00 con Nacho Rocha & La Mística del Plata, banda formada en 2024 por el cantautor argentino.

Ese día también se presentará el proyecto cultural impulsado por el museo y aprobado por los Fondos Concursables del Ministerio de Educación y Cultura, que comenzó a desarrollarse este mes y tendrá un plazo de un año para ejecutarlo.

Luz María Espinosa, responsable y curadora del museo, informó a la diaria que se trata de “un archivo digital de la historia del pueblo Gregorio Aznárez, que incluirá entrevistas a vecinos del pueblo”. Hasta el momento, “se concretaron dos de las 15 previstas, entre ellas la de dos hermanas, una de 100 años y otra de edad cercana”. Aspiran a que “se pueda convertir en un libro local”, aseguró.

Además de las entrevistas, el proyecto incorporará documentos fotográficos y otros materiales que forman parte del acervo del museo, así como relatos y textos de personas que han escrito sobre el pueblo. El objetivo es incluir aspectos sociales vinculados al fútbol, el trabajo en torno a la remolacha y la vida rural.

En la iniciativa trabajan Gabriela Morales, encargada del procesamiento de datos, la periodista e integrante de la Comisión de Amigos del museo Alicia Toledo y Espinosa en las entrevistas (ambas son bisnietas de inmigrantes españoles que eligieron el pueblo), además de dos vecinas de la localidad vinculadas a otras áreas del museo.

Primera edición de Solís Grande bajo las estrellas

La primera edición de Solís Grande bajo las estrellas, una actividad de astroturismo y naturaleza que contará con fogón, lecturas, aromas, senderismo, historia y gastronomía local, se realizará el 23 de mayo. Sobre las 17.00 abrirá el museo y se realizará un recorrido guiado; “ya se inscribieron vecinos de la zona, de otras localidades e incluso de Montevideo”, contó Espinosa.

A las 18.00 será el turno de “Letras de alquimia y el aroma de las estrellas”, con el especialista en cultura aromática Matías Abreu. A las 18.45 se ofrecerá una experiencia astronómica y charla sobre el cielo, los pueblos originarios e interpretación del firmamento con Victoria Marinari, guía de turismo astronómico, y un recorrido histórico-cultural desde la sala del museo hacia el arroyo Solís Grande por el sendero “Vistas al Solís”, que llevará unos tres kilómetros, ida y vuelta, calculó Espinosa.

El evento finalizará cerca de las 21.00 con un fogón en el andén, con lectura de poemas y relatos sobre el cielo y gastronomía a cargo de emprendedoras locales, como cazuelas, albóndigas dulces, tartas y alfajores. El costo es de $ 250 para público en general y lo recaudado se destinará a la gestión del museo; los menores de 12 años no pagan. Las reservas se realizan por Whatsapp al 099 926 173.