Mes de la Memoria en Maldonado: colectivos proponen películas, lectura y conversatorios

Mirá el calendario de actividades enmarcadas en la Marcha del Silencio que se desarrollan en la capital departamental, Piriápolis y Solís.

Durante este mes, colectivos de derechos humanos y gremios del departamento desarrollan actividades por Memoria, Verdad y Justicia en relación con el terrorismo de Estado, en el marco de una nueva Marcha del Silencio.

Las acciones comenzaron en el Polo Educativo Tecnológico (PET) Arrayanes de UTU, donde el gremio estudiantil hizo una pintada colectiva del centro educativo. Este miércoles 20 se proyectó Traslados (2024) en un cineforo con Gustavo Gerberg, guionista del documental, que incluye testimonios de exdetenidos y familiares en torno al asesinato y la desaparición de personas ejecutada por la dictadura argentina entre 1976 y 1983.

También este miércoles, estudiantes y docentes del Centro Universitario Regional Este (CURE) de Maldonado llevan adelante una movida previa a la Marcha del Silencio fernandina, que incluye pintura e impresión de pañuelos, además de charlas.

Para favorecer la participación en la marcha, el Consejo del CURE resolvió flexibilizar el control de asistencia a estudiantes a partir de las 17.00. Además, el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República dispuso la exoneración de tareas y el no registro de inasistencias también para docentes, funcionarias y funcionarios técnicos, administrativos y de servicio a partir de la misma hora.

Películas para no olvidar

Este jueves 21 a las 19.00 se proyectará la película brasileña Aún estoy aquí, dirigida por Walter Salles, en la sala Nelson Mandela de la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU) en Piriápolis. El multipremiado film está basado en hechos reales, narrados en una novela autobiográfica por Marcelo Rubens Paiva, cuyo padre desapareció en Río de Janeiro durante la dictadura instaurada en 1964.

En tanto, el sábado 23 de mayo a las 19.00 se proyectará el documental El cultivo de la flor invisible, de Juan Álvarez Neme, en el teatro Solís, en Balneario Solís. A través de testimonios, archivos y relatos del presente, la película reconstruye historias de resistencia, memoria y búsqueda colectiva, desde familiares de detenidos desaparecidos hasta integrantes del equipo de antropología forense comprometidos con la verdad, tras la última dictadura cívico-militar.

“Mujeres que tejen memorias” en el IFD

En la capital departamental, el Instituto de Formación Docente (IFD) Maestra Julia Rodríguez convoca para el jueves 28, a partir de las 17.30, a recorrer y experimentar el circuito sensible “Mujeres que tejen memorias”, a cargo del colectivo Memorias y Educación.

El grupo está conformado por docentes y estudiantes del Centro Regional de Profesores del Este (CERP) y del CURE de Maldonado. La actividad tendrá lugar en el hall de ingreso a la sala Ramírez del IFD, en la esquina de las calles Sarandí y Rafael Pérez del Puerto.

Además, sobre las 18.00 estará la periodista, productora e investigadora Azul Cordo, quien presentará su libro Dicen las raíces. Mujeres en la dictadura uruguaya, una obra que recupera testimonios y trayectorias de mujeres atravesadas por el terrorismo de Estado en Uruguay. Habrá una transmisión en vivo a través de las redes sociales del canal de Youtube del IFD.

Teatro y conversatorio en Piriápolis

También el jueves 28 a las 20.30 se pondrá en escena la función teatral Otras magas o brujas en la sala Miramar de AEBU en Piriápolis. Se trata de un proyecto de investigación teatral del Grupo 14 inspirado en la colección de libros de Memorias para armar: tres tomos que surgen del Taller de Género y Memoria de ex presas políticas, que funcionó entre 1996 y 2001.

La comisión que hizo la lectura y selección de materiales para la publicación estuvo integrada por Lucy Garrido, Graciela Sapriza, Rosario Peyrou, Hugo Achugar y una representante del taller.

Por último, el 31 de mayo a las 18.00, en la sala Nelson Mandela del camping AEBU (Piriápolis) habrá un encuentro con Karina Tassino, integrante de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos e hija de Óscar Tassino, dirigente de la Agrupación de Funcionarios de UTE y militante del Partido Comunista, detenido desaparecido el 15 de julio de 1977.