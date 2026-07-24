Fondo de Incentivo Audiovisual 2026 destinará un millón de pesos a producciones locales e incorpora el premio Aiguá Filma

El Fondo de Incentivo Audiovisual de la Intendencia de Maldonado (IDM) destinará un millón de pesos para financiar los proyectos audiovisuales seleccionados de ficción o documental filmado en locaciones del departamento, en el marco del concurso Maldonado Filma. Podrán presentarse cortometrajes de hasta 15 minutos y mediometrajes de hasta 60 minutos de duración. En tanto, la plantilla de actores, directores, guionistas, productores y técnicos, deberá estar integrada, como mínimo, en un 50 % por residentes del departamento que tengan dos años o más de residencia, según las bases del concurso.

La elección de los proyectos estará a cargo de una comisión tripartita integrada por representantes de productoras audiovisuales uruguayas y del Departamento de Cultura de la IDM, quien además determinará las partidas correspondientes a cada proyecto, que se distribuirán entre preproducción y desarrollo de rodaje, culminación de rodaje, posproducción de proyectos y el premio especial Aiguá Filma, incorporado en esta edición.

Sin embargo, según lo establecido, “quedan excluidas todas las producciones realizadas en su totalidad fuera del departamento que excedan los tiempos establecidos y que no cumplan con las condiciones de integración del equipo de rodaje”. Asimismo, no podrán participar los ganadores de Pantalla Maldonado de la edición 2025.

Esta nueva premiación consiste en distinguir al menos un proyecto filmado en locaciones de la planta urbana de la ciudad de Aiguá, en el que se destaque el proceso de recuperación patrimonial de sus fachadas históricas. Durante el lanzamiento en junio pasado, la concejala de Aiguá, Liliana Bernárdez, celebró que se haya “puesto el ojo” en la localidad, mientras que el alcalde del Municipio de Aiguá, Daniel Perdomo, destacó que la iniciativa permitirá “mostrar el Aiguá que todos queremos para no perder nuestra identidad y potenciarla”.

Quienes deseen participar deberán completar el formulario de inscripción de carácter obligatorio y enviarlo a [email protected], o también se podrá conseguir y presentar en el Departamento de Cultura de la IDM, ubicado en el primer piso de la Casa de la Cultura de Maldonado, de lunes a viernes de 9.15 a 14.45. Las postulaciones se recibirán hasta el 31 de agosto a las 23.59, y el formulario y las bases del concurso están disponibles en el sitio web de la IDM.

Nueva edición de Maldonado Escribe incluye autores rochenses

También se hará una nueva edición del concurso literario Maldonado Escribe destinada a obras de autores de Maldonado y Rocha, para el cual el Fondo de Incentivo Editorial de la IDM destinará 500.000 pesos para financiar su publicación. Podrán participar autores nacidos en el departamento de Maldonado o con probada residencia en esa jurisdicción en los últimos cinco años. El mismo criterio se aplica a los autores oriundos de Rocha que deseen postularse al Premio Itinerante Interdepartamental, incorporado como novedad en la edición anterior, pero no están habilitados a inscribirse los ganadores del fondo de 2025.

El director de la Unidad de Programación Cultural de la IDM, Valentín Trujillo, destacó durante la presentación del concurso en mayo pasado, que constituye “una herramienta de incentivo editorial destinado a los grandes géneros de la literatura: narrativa, poesía, ensayo y dramaturgia”. Asimismo, valoró que “cinco de los seis autores premiados publiquen su primer libro con el respaldo de una política pública departamental”. Las obras serán impresas en Aiguá por una editora local, en línea con la apuesta por la descentralización.

Según detalla las bases del concurso, las obras literarias serán seleccionadas por un jurado compuesto por un representante de Cultura de la IDM, un representante de la Intendencia de Rocha y otro de la Comisión de Cultura de la Junta Departamental de Maldonado. Además, indica que la distribución de los libros que resulten ganadores, la entrega de ejemplares a sus autores y la presentación oficial de las obras, “serán coordinadas de acuerdo a las disposiciones establecidas por el Departamento de Cultura”. Las postulaciones se recibirán hasta el 31 de agosto a las 23.59 a través del correo electrónico [email protected]. Se deberá presentar una obra (narrativa, poesía, drama, ensayo) en formato digital e indicar su categoría: inédita, ópera prima o reedición. Las bases están disponibles en el sitio web de la IDM.