En el marco del 28º Festival Internacional de Cine de Punta del Este, que se realizará del 7 al 13 de febrero, se llevará a cabo la segunda edición de Pantalla Maldonado, una sección que busca fortalecer y visibilizar la producción audiovisual del departamento. La iniciativa cultural es producida por Este Audiovisual y cuenta con el apoyo del Departamento de Cultura de la Intendencia de Maldonado (IDM), la Agencia del Cine y Audiovisual del Uruguay y el Municipio de Maldonado.

Josefina Recchia, presidenta de la asociación civil Este Audiovisual –gestada en 2016 e integrada por productores, directores, realizadores y formadores académicos del departamento–, informó a la diaria que “participaron productores consolidados, estudiantes de la UTU Arrayanes, personas aficionadas al cine e integrantes de talleres de cine que dicta el MACA [Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry]”.

En total, competirán diez cortometrajes de ficción y documentales, realizados por cineastas de Piriápolis, San Carlos, Aiguá, Maldonado, así como de otras localidades del departamento y de la región, dijo. Las proyecciones se podrán ver con entrada gratuita en la sala Cantegril el domingo 8 a las 15.30; en la Torre del Vigía el martes 10 a las 19.30; y en el Teatro de Verano Margarita Xirgu el miércoles 11 a las 19.30.

Durante la ceremonia oficial del festival se anunciarán los premios, que incluyen 60.000 y 30.000 pesos para el primer y segundo puesto, respectivamente, otorgados por el Departamento de Cultura de la IDM, además de tres menciones especiales. Serán definidos por un jurado integrado por la productora, directora y docente Valentina Bracco, la licenciada en Comunicación Audiovisual y magíster en Gestión Cultural Marta García y el realizador audiovisual y docente Sebastián Contrera.

Recchia destacó que Pantalla Maldonado permite que “las personas estrenen su corto y se genere una red de reuniones y contactos con productores invitados del festival y directores”. En este sentido, señaló que “el circuito de exhibición de cortometrajes es bastante chico en el departamento” en comparación con los festivales y pantallas que se les brinda a los largometrajes, por lo que se busca “consolidar la sección como una ventana de exhibición local”. Para esta edición “se espera que concurra más gente y que el próximo año se pueda llegar a más festivales regionales”.

Cortometrajes en competencia

Recchia dijo que, a través de Pantalla Maldonado, se ofrecerá que los cortometrajes ganadores integren la programación de festivales internacionales como el Festival Santa Cruz de Cinema (Brasil), el Festival Internacional de Cine de Viña del Mar (Chile), el Festival Internacional de Cine de las Alturas (Argentina) y el Festival de Cine de Lima (Perú). El objetivo es que los productores puedan viajar, aunque todavía “no se puede asegurar”, para que, de esta manera, “visibilicen sus proyectos y generen contactos”.

En la competencia participará el documental La plaza que nos une, de Luz Portillo, Paula Piñeyro, Catherin Cabrera y Melina Casales, sobre recuerdos y escenas cotidianas de la plaza del barrio Maldonado Nuevo. También la ficción Los elegidos, de Fercks Castellani, donde Matías y Laura disfrutan de un momento idílico frente al mar en una isla desierta, pero la marea crece y alcanza sus pies, revelando los grilletes que los atan a una base de hormigón bajo la arena.

En la grilla figura, asimismo, el cortometraje Mundos extraños, de Sofía Lettier y Guzmán Reyes, que dura seis minutos y combina terror rural, ciencia ficción y humor; se centra en la búsqueda de restos del impacto de un objeto que cayó del cielo en los campos de Aiguá, cuando notan que el ganado comienza a comportarse de forma inquietante.

El documental Jabalíes, de Fabián Sandoval, está inspirado en la Feria del Jabalí, celebrada en la ciudad de Aiguá, donde tres cazadores cuentan cómo la caza del jabalí, que comenzó como una necesidad de supervivencia, se volvió una tradición.

Las masas, de Raúl Benzo, es una ficción breve sobre un matrimonio que negocia parte de su intimidad por dinero, mientras que Los anónimos de la sala oscura, de Gabriel Rosas, es una comedia sobre el ritual del cine y el paso del tiempo. En tanto, La trasnochada, de Maru Colmani, es un drama romántico sobre un encuentro fugaz en la terminal de Piriápolis que se convirtió en un romance de una noche de verano.

Una mosca pragmática, de Stela Alves, es una comedia satírica en la que un hombre obsesivo y prolijo con su reputación, descubre un error en su agenda y debe festejar su cumpleaños antes de una reunión online de trabajo, dentro de cinco minutos, y mientras espera que lo llamen, se enfrenta a su objetivo personal colgado en la pared y a la mediocridad de la vida. Por último, se exhibirán Abraços, João, cortometraje de Fernanda Mendez y Narella Correa sobre la memoria de un abuelo y los silencios del pasado, y Verzus, de Victoria Zalez, una pieza experimental sobre la transformación de la identidad y el desprendimiento del ego.