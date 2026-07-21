Homicidio en centro de Maldonado: fue imputado como “presunto autor” un hombre de 30 años con antecedentes penales

El exministro del Interior Luis Alberto Heber atribuyó el incremento de los homicidios a que el gobierno nacional “no tiene un buen plan” contra el narcotráfico y el crimen organizado.

En el centro de Maldonado, en la intersección de las calles José Dodera y Juan Pedro Varela, Matías Molina, de 30 años, poseedor de cuatro antecedentes penales de delitos contra la propiedad, murió tras recibir un disparo de arma de fuego en la zona del tórax. Por el hecho ocurrido este lunes, la Fiscalía de Maldonado de 1º Turno imputó a un hombre de 30 años, poseedor de cuatro antecedentes penales, como “presunto autor”, quien se entregó en la noche del lunes en la seccional 1ª, informó la Jefatura departamental de Policía. Como medida cautelar se le impuso prisión preventiva por 150 días mientras avanza la investigación a cargo del fiscal de Homicidios de Maldonado, Sebastián Robles.

El jefe departamental de Policía, Víctor Trezza, dijo en rueda de prensa este martes que el análisis de registros fílmicos, las pruebas testimoniales y un allanamiento realizado por el Departamento de Hechos Complejos de la Jefatura en una vivienda de propiedad del imputado, donde además residía la víctima, permitieron “establecer la identidad [del presunto autor] y esclarecer parcialmente los motivos del hecho violento”. Según explicó, el homicidio se produjo en un contexto de consumo de estupefacientes y, “tras una desavenencia, [el ahora imputado] extrajo el arma de fuego y efectuó el disparo”. Trezza agregó que la víctima tenía una orden de detención que “todavía no estaba habilitada”.

Por su parte, el exministro del Interior Luis Alberto Heber consultado por este hecho, durante la sesión del directorio del Partido Nacional en el Centro Español de Maldonado, aseguró que al crimen organizado y al narcotráfico se lo combate “con inteligencia policial en territorio”. Sin embargo, en ese sentido, observa una “mala gestión” del ministro del Interior, Carlos Negro, vinculado a la carencia de recursos humanos, patrullaje y “los éxitos que se deben tener con el crimen organizado y el narcotráfico”.

A su vez, subrayó que, cuando el Ministerio del Interior inicia su gestión en este período de gobierno “debe tener un plan determinado y no pasar un año elaborando uno”. En este sentido, remarcó: “No sabemos en qué consiste el plan para el combate del narcotráfico”, y aseguró que el gobierno nacional partió de la base de que era una lucha “pérdida”, por lo tanto, “no tiene un buen plan y por eso pasa lo que pasa en distintos lugares del interior”.

“Tenemos los datos de homicidio más altos en el primer semestre desde el 2015”, sostuvo Heber, y dijo que amerita un análisis más profundo por parte del directorio sobre la gestión de Negro. Durante la conferencia de prensa también estuvieron presentes el presidente del partido, Álvaro Delgado, el diputado nacionalista por Maldonado, Federico Casaretto, y el senador herrerista Rodrigo Blás, entre otros miembros del directorio.