Junta Departamental de Maldonado votó su presupuesto 2026-2030 con énfasis en la carrera funcional

Hay acuerdo en las bancadas en cuanto a la necesidad de un futuro ajuste presupuestal que permita actualizar las áreas Informática y Financiero Contable.

La Junta Departamental de Maldonado aprobó por unanimidad su presupuesto de gastos, sueldos e inversiones para el período 2026-2030, a cuenta de una modificación o ajuste que permita reestructurar el organigrama y aggiornar, sobre todo, el funcionamiento de las áreas Informática y Financiero Contable.

Tras algunas modificaciones acordadas en la Comisión de Presupuesto, incluyendo aportes de la oposición, el proyecto remitido por la presidenta nacionalista Verónica Robaina fue votado en la madrugada del miércoles 10 y remitido a consideración del Tribunal de Cuentas de la República.

De acuerdo al documento aprobado, el legislativo tendrá un total de 2.255.579.808 de pesos (55,8 millones de dólares), que se distribuirán de la siguiente manera: 452.149.789 para este año, 452.882.984 en 2027, 446.146.140 en 2028, 448.318.491 en 2029 y 456.082.404 para el ejercicio de 2030.

Énfasis en la carrera funcional

El decreto presupuestal pone acento en una reestructuración orgánica y de cargos, así como las tareas inherentes. Por ejemplo, se eliminó la Dirección General y el cargo de director general al vacar, al tiempo que las subdirecciones generales Administrativa y Legislativa pasarán a denominarse Prosecretaría General Administrativa y Prosecretaría General Legislativa. Con esto, el subdirector general será prosecretario general. Si bien “mantendrá las funciones y cometidos asignados, absorberá las tareas correspondientes al director general”, detalla el texto.

También establece que los funcionarios que ocupan cargos de técnico III- taquígrafo, pertenecientes al Departamento de Reproducción Testimonial, que cuenten con “un mínimo de 15 años de antigüedad en el mismo grado y cargo, sin anotaciones negativas en el legajo”, ascenderán en forma directa un grado el 1º de enero de 2027”. Asimismo, desde esa fecha, se equipará el sueldo del cargo auxiliar administrativo I a 142.740 pesos, y con la aprobación del nuevo presupuesto se crearán dos cargos de secretario de bancada.

Según el artículo 2, se eliminarán los siguientes cargos cuando el puesto quede vacante: uno de director general, tres de auxiliar de servicio III, dos cargos de auxiliar de servicio IV, un cargo técnico III especializado informático, un coordinador de choferes y un chofer IV. Además, cuatro técnicos III-taquigráfico y un técnico I-taquígrafo corrector, todos a partir del 1º de enero de 2027.

Respecto a la creación de nuevos cargos, para el 1º de julio de 2026 se deberá proveer de dos cargos de auxiliar de servicio III. En tanto, desde el 1º de enero de 2027, un jefe del Área de Corrección y Taquigrafía; cuatro cargos técnicos II-taquígrafo, un técnico II especializado informático; un encargado del Área de Choferes -en reemplazo del coordinador de choferes al vacar-; un chofer III; cuatro cargos de auxiliar administrativo IV -dos en esa fecha y dos el 1º de enero de 2028-.

Beneficios para los funcionarios

El informe de mayoría, firmado por el Partido Nacional y el Partido Colorado, destaca que el proyecto original fue objeto de ajustes durante su tratamiento en la comisión. A modo de ejemplo, cita que se incorporaron “algunas de las reivindicaciones gremiales tendientes a proteger los derechos adquiridos y la carrera funcional, así como propuestas elevadas por la oposición”.

Dentro del articulado, el 10 establece el régimen de retiro incentivado para los funcionarios presupuestados o contratados permanentes que hayan configurado causal jubilatoria al 31 de enero de 2026 -excepto quienes ocupen cargos políticos de particular confianza-, y manifiesten por escrito su voluntad de adherirse a este incentivo dentro de un mes, desde la vigencia del decreto.

El texto también establece criterios y condiciones para acogerse a otros beneficios, como la prima por antigüedad y la prima por fallecimiento. El sector nacionalista Unión y Cambio, que responde al senador Rodrigo Blás, no votó las disposiciones establecidas para esta última, que alcanza a los funcionarios, secretarías de bancada y secretaría política de la Junta.

Compromiso de avanzar en un ajuste presupuestal

Verónica Robaina reconoció que “quizás no era el presupuesto que quería”, pero consideró que la aprobación del proyecto es el punto de partida necesario para asegurar el funcionamiento de la Junta y avanzar luego hacia el fortalecimiento de varias áreas que quedaron excluidas.

“Son momentos nuevos, hay un compromiso formal por parte de las diferentes fuerzas políticas para trabajar en una Junta del futuro. Hoy se necesitaba este presupuesto para dar la primera señal y atender cuestiones que estaban retrasadas en décadas”, apuntó.

Tras destacar que el legislativo está compuesto por funcionarios “con carreras impecables y una dedicación increíble hacia su trabajo”, la presidenta remarcó su compromiso personal y el de todos los partidos en trabajar para continuar mejorando la capacidad funcional.

Los ediles oficialistas Adolfo Varela y Fabricio Rodríguez fundamentaron su voto afirmativo en la misma línea que Robaina. Tras resaltar que el presupuesto “contempla los requerimientos de los funcionarios”, Varela dijo que hay que ir “ir más allá de una reestructura de la Junta”.

“Estamos relegando dos departamentos importantes, como el de Informática y el Financiero Contable, que deben ser contemplados y jerarquizados porque, en mi opinión, esta es la Junta más importante del país”, sostuvo.

Agregó que el cometido es aprobar un organigrama acorde “los tiempos tecnológicos y financieros, porque la junta asumió muchos roles que antes no tenía”. Rodríguez también apostó a “las posibilidades futuras del presupuesto” y planteó la importancia de que la Junta “tome con seriedad la posibilidad de modificar su organigrama, además de descripciones y tareas de los cargos”.

El Frente Amplio reclamó “seguimiento”

La bancada frenteamplista en su informe en minoría indicó que, el nuevo presupuesto “resulta demasiado importante para agotar su discusión con la presente aprobación”, por lo que, planteó que se cree un “ámbito de trabajo específicos para el abordaje, análisis y seguimiento del presupuesto de la Junta”, con el fin de “fortalecer los mecanismos de gestión, control y transparencia de la corporación”.

“El tiempo efectivamente destinado al análisis del proyecto presupuestal resultó limitado en relación con la importancia institucional de la norma sometida a consideración” y “restringió las posibilidades de profundizar el estudio de diversos aspectos sustanciales del mismo”, indicó el FA.

El edil Pablo Cicero enfatizó que el presupuesto “va a generar justicia para muchos funcionarios que reclamaban posibilidades de ascenso y mejora en su función”, en tanto se agregaron cargos que arán posible la continuidad de la carrera.

Luego abogó por generar ámbitos para hacer el seguimiento del presupuesto y prepararse para una eventual ampliación o modificación presupuestal”, a fin de trabajar con más tiempo en un mejor ordenamiento administrativo.