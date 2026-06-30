Directora del Mides en Maldonado respondió a vecinos que la acusan de “hacer política partidaria” con el refugio de la Ruta 39

Paula Caballero dijo que está en desacuerdo con esos cuestionamientos y afirmó que se busca ampliar la participación del barrio para, “justamente, no politizar el tema”.

La directora departamental del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Paula Caballero, dijo a la diaria que el rechazo vecinal al nuevo centro de evacuación instalado en la ruta 39 “no es una situación nueva para el Mides, ya que tanto en Maldonado como a nivel nacional han habido resistencias de la comunidad en esta gestión como en las anteriores”.

Por lo tanto, reiteró que el centro “seguirá operativo hasta que culmine la alerta roja por bajas temperaturas” como resultado de un “acuerdo interinstitucional con la IDM” (que proporciona el predio donde su ubica el refugio) “para dar una respuesta estructural rápida”.

Sobre la opinión de la presidenta de la Comisión Vecinal de los barrios Hipódromo, Villa Hípica y Monte Hermoso, quien en declaraciones a la diaria la acusó “de hacer política partidaria” con el tema, al tiempo que otra vecina aseguró que la directora envía vecinos punteros del Frente Amplio con el ánimo de hacer un trabajo paralelo al de la comisión, Caballero fue enfática.

“Represento a la institucionalidad, razón por la cual desde el primer día se apeló al diálogo de las instituciones y de la comunidad en un sentido amplio”, dijo. Si bien la comisión “tiene representatividad porque su directiva fue electa”, entiende necesario “ampliar los espacios de participación del barrio para justamente no politizar el tema”.

Hablar de “politización ante un tema social es complejo”

“Estoy en desacuerdo con identificar eso como un problema político”, ratificó. En su opinión, “plantear la politización ante un tema social de emergencia social es complejo, pero se puede seguir intercambiando con la comisión, porque ese cuestionamiento no estuvo” sobre la mesa durante la última reunión de evaluación que, a instancias de los vecinos, se realizó en la Junta Departamental de Maldonado.

En contraposición a la disconformidad de la comisión, Caballero calificó como “muy positivo” el primer encuentro con los vecinos. “Se avanzó en intercambiar y problematizar la situación y generar una mesa interinstitucional en el comunal o salón multiuso del barrio”, dijo.

“No significa que no se contemple lo planteado por la comisión”, sino que, ante las 500 firmas anexadas a la carta presentada por ese órgano para pedir el traslado del centro de evacuación, “es importante informar sobre las acciones en curso y las estrategias de prevención comunitaria para promover la participación territorial”, aclaró.

Por qué no trasladar el refugio a una chacra

Aunque la comisión vecinal de los barrios Hipódromo, Villa Hípica y Monte Hermoso propuso trasladar este refugio de contingencia a una chacra fuera del conurbano, Caballero sostuvo que en el departamento “es difícil conseguir lugares alejados de la ciudad y con capacidad para más de 100 personas”.

A su vez, advirtió que “cuanto más lejos de la ciudad, mayores dificultades se generan para la circulación y revinculación social, que es el objetivo”.

Si bien el Mides alquila una chacra en la zona semirural de San Carlos, próximo al Estadio de Atenas, desde el verano de 2025, el objetivo es desarrollar actividades socioeducativos y laborales. “Para que funcione un centro de evacuación allí se necesitaría una infraestructura más grande”, afirmó.

Respecto al requerimiento vecinal de contar con equipos multidisciplinarios para atender el consumo problemático de sustancias u otras cuestiones de salud, dijo que “ya se cuenta con trabajadores sociales, psicólogos, operadores terapéuticos, educadores sociales, y se trabaja con equipos de salud o la Secretaría Nacional de Drogas y el dispositivo Ciudadela”.

“No podemos obligarlos a quedarse las 24 horas”

En cuanto a la circulación por el barrio Hipódromo de personas con “consumo [problemático] de sustancias”, que la presidenta de la comisión barrial asocia con el centro de evacuación, el Mides entiende que “temas como el consumo problemático, patologías de salud mental e inseguridad estaban previos a la instalación del centro que funciona las 24 horas”.

Además, Caballero señaló que “transversalizan a toda la sociedad y no son ajenos a las diferentes clases sociales”, aunque en estos casos resultan “más visibles y problematizados”. En este sentido, explicó que el Mides, junto con el Sistema Nacional de Emergencias, la IDM y los municipios, está atento a la circulación social de los usuarios.

“No podemos obligar a estas personas a quedarse las 24 horas en un centro de evacuación”, remarcó. Sobre todo, en casos con trayectorias educativas o laborales, “no hay una obligatoriedad porque no están privados de la libertad, aunque se trabaja individualmente sobre la importancia de que cuanto más regulado sea el horario, mejor para la convivencia”.

La directora señaló que buena parte de los usuarios está accediendo a programas como Uruguay Impulsa, al programa socioeducativo laboral Accesos, a capacitaciones del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional y a cursos educativos en el Municipio de Maldonado.