En medio de la alerta roja por frío polar, decretada por el gobierno nacional para las personas en situación de calle, el Centro Coordinador Departamental de Emergencias (Cecoed) activó el protocolo de evacuación y reforzó los cupos en la noche del jueves 7.

“Ya no es una invitación a concurrir a un refugio, sino que el traslado se hace de forma obligatoria en caso de que la persona no quiera acceder”, remarcó la directora departamental del Mides, Paula Caballero, este viernes 8. Se estima que en todo el departamento hay unas 360 personas en esta situación, de acuerdo a un censo realizado por la Policía departamental en febrero pasado.

A los refugios de Maldonado (con 58 cupos) y San Carlos (con 40 cupos), más el centro de contingencia del Batallón de Ingenieros de Laguna del Sauce (con 10 cupos), se sumó este jueves un centro de evacuación en Ruta 39, que funcionará con capacidad para 100 personas mientras dure la emergencia por frío polar.

La medida fue impulsada luego de una reunión ampliada del Cecoed, convocada para reforzar la asistencia social ante el aumento de personas que requieren refugio. El coordinador del Cecoed, Mauricio Souza, informó este viernes que la apertura del nuevo centro, cercano al barrio Hipódromo, se debió a que “la estructura del Mides se vio superada por la demanda”.

En sus primeras horas de funcionamiento “alojó a 27 personas”, aunque se prevé que la cifra “aumente a medida que continúen los recorridos por parte del Ministerio del Interior [MI] y los reportes de vecinos sobre personas durmiendo a la intemperie”, añadió.

Teléfonos de emergencia Para reportar personas en situación de calle en cualquier punto del departamento hay que llamar al servicio 911. Otras emergencias producto del viento o la lluvia también se registran a través del 4222 3777 (Bomberos), 091 710 109 (Cecoed) y 4222 3333 (IDM).

El centro de la ruta 39 funciona las 24 horas y está “equipado para enfrentar la primera línea de respuesta”, dijo Souza. La infraestructura fue acondicionada con apoyo del Ejército y cuenta con “espacios de higiene, logística, movilidad y la atención coordinada con diferentes actores del sistema”.

Tanto el coordinador como Caballero destacaron el diseño de “una estructura interna que permitió generar un espacio independiente para alojar a mujeres”, cuya situación de calle va en aumento. Además del alojamiento, el dispositivo ofrece alimentación completa durante toda la jornada.

“Se están brindando las cuatro comidas diarias: desayuno, almuerzo, merienda y cena, gracias al trabajo coordinado de distintas áreas y personal encargado del traslado de alimentos”, detalló Souza.

Según informó la IDM, los insumos como camas, colchones y frazadas son coordinados por el Cecoed, mientras que otros “serán aportados por el Sistema Nacional de Emergencias”.

Además de las instituciones que integran el Cecoed, trabajan en el operativo de contingencia organizaciones de la sociedad civil contratadas por el Mides para la atención de esta población.