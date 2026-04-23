Los referentes departamentales del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y el Ministerio de Salud Pública (MSP) -Paula Caballero, Guillermo Velázquez y José González, respectivamente- informaron sobre los nuevos lineamientos de trabajo interinstitucional para la atención de las personas en situación de calle en Maldonado, en el marco de la estrategia nacional lanzada por el gobierno.

El objetivo es “garantizar el acceso efectivo a la salud, la continuidad de cuidados y la atención oportuna de poblaciones en situación de vulnerabilidad, más allá de la contingencia invernal” dijo Caballero, directora departamental del Mides, en una conferencia de prensa realizada el miércoles 22 en el anfiteatro del Hospital de San Carlos.

Reconoció que “hay dificultades en cuanto al censo real de las personas en situación de calle y en cuanto a las condiciones de salud de esa población”, por lo cual entiende importante generar información, compartirla entre los organismos y unificar los criterios de actuación.

El plan operativo en materia de salud apunta al abordaje de los casos críticos que puedan darse en la calle o en los refugios, y también a la planificación y coordinación de consultas, tratamientos y acceso a la medicación de los pacientes, no solo para garantizar su derecho a la salud sino también para reducir la probabilidad de descompensaciones o requerimientos de internación, destacaron las autoridades.

Creación y fortalecimiento de historias clínicas

El objetivo del MSP es que todos los dispositivos del Mides en el departamento estén georreferenciados y trabajen en red con los servicios sanitarios, dijo el director departamental de Salud, José González. Para esto, cada institución informará quién es su referente y se hará un papeo de estructuras de refugios, policlínicas y hospitales, teniendo en cuenta los datos de georreferenciación en poder de la Jefatura de Policía.

360 personas en calle Un censo elaborado en febrero por la Jefatura de Policía contabilizó a 360 personas en situación de calle, según informó el subjefe departamental Jorge Guerra durante un cónclave convocado por la Intendencia de Maldonado el miércoles 22. El trabajo permite determinar dónde suelen encontrarse estas personas y apunta a facilitar el trabajo de abordaje interinstitucional. Paralelamente, algunos organismos que integran el Comité de Emergencias del departamento, volcarán información a un documento que será analizado dentro de 15 días, en un nuevo cónclave. La iniciativa de la IDM apunta a apoyar al Mides y ofrecer su colaboración ante la llegada del invierno.

“Hay que aceitar la información, para que quienes están trabajando en el refugio sepan los horarios de funcionamiento de las policlínicas, cómo coordinar un proceso de agenda de consultas, cómo evaluar una situación con el equipo de salud. Parece algo de sentido común, pero no está funcionando”, reconoció el director.

En esa línea, se proponen “determinar qué centro de referencia tiene un refugio, en función del perfil de usuarios del refugio y las capacidades de respuesta de una policlínica”, además de que cada persona en situación de calle cuente con una historia clínica. La tarea de construir y fortalecer estas historias clínicas está a cargo del director regional adjunto de ASSE, Guillermo Velázquez.

“Una vez que la historia clínica esté debidamente documentada, se inician los procesos de coordinación” con las policlínicas de la Intendencia de Maldonado (IDM) y con las de ASSE, que recibirán a las personas derivadas desde los refugios, dijo González. La planificación exige tener en cuenta que los servicios de emergencia móvil y la demanda de camas se incrementa durante el invierno, para evitar imprevistos.

El papel de las emergencias móviles

En estas semanas previas a la implementación del plan invernal habrá un proceso de capacitación interinstitucional sobre los protocolos de actuación. González informó que la Asistencial y Cardiomóvil serán convocadas para participar “activamente” del proceso de protocolo de trabajo, y también ASSE dará respuesta en algunas áreas a través del SAME.

“En la intervención en vía pública, donde haya que solicitar respuesta de asistencia médica, debemos tener pautada la toma de decisión sobre la derivación, no queremos que se generen discusiones en cuanto a roles en la toma de decisión dentro del equipo de salud. Queremos que los procesos se sistematicen”, indicó.

Recordó que en 2025 hubo ingresos mediante internaciones compulsivas, fuera del consentimiento de la persona, cuando se diagnosticó riesgo de vida. Esa dinámica de trabajo fue transmitida por el MSP a las emergencias móviles y “no hubo reporte sobre acciones que pudieran ser discutidas o polémicas; tampoco hubo diferencias en cuanto a los aspectos técnicos sobre la valoración del riesgo”, destacó.

También consideró que la experiencia entre el Ministerio del Interior y las emergencias móviles “es muy amplia y colaborativa”, por lo cual no esperan incidentes sobre el abordaje asistencial. Sin embargo, advirtió que puede haber dificultades en cuanto al aumento de consultas en determinados días y horarios, disminuyendo la capacidad de respuesta de los servicios de emergencia prehospitalaria.

De todos modos, es optimista en cuanto al desafío que tienen por delante. “Maldonado es un departamento complejo, por sus particularidades, pero también tiene una enorme fortaleza en su estructura institucional y colectiva, que genera optimismo en cuanto al desafío que se plantea”, concluyó. El proceso será sometido a criterios de evaluación semanal y quincenal mediante una comisión de seguimiento, para determinar qué acciones deben ser modificadas.