Funcionarios del PET Arrayanes se declararon en conflicto por atraso en obras edilicias comprometidas por UTU

El núcleo de Afutu afirma que las áreas de Audiovisual, Recursos Naturales y Agro operan “bajo riesgo” y exige un cronograma de obras detallado por escrito.

El núcleo sindical de la Asociación de Funcionarios de la Universidad del Trabajo del Uruguay (Afutu) del Polo Educativo Tecnológico (PET) Arrayanes se declaró en conflicto, por unanimidad, ante la “persistente inacción de autoridades frente a las graves carencias edilicias y de seguridad que afectan los espacios de práctica” del centro educativo situado en cercanías de Piriápolis.

“Esta crisis no es repentina, es la consecuencia de un deterioro acumulado de muchos años”, indicaron los docentes en un comunicado dirigido a la comunidad educativa, tras una asamblea realizada el lunes 13. Recordaron que la situación “se tornó crítica” el pasado 17 de marzo, cuando la rotura del techo del área de audiovisual evidenció la precariedad de nuestras instalaciones.

Desde ese entonces hubo inspecciones técnicas para definir un plan de trabajo que solucione los problemas de infraestructura, pero la comunidad educativa entiende que “los compromisos asumidos han sido sistemáticamente postergados”.

Sobre esa base, el sindicato exige a las autoridades “el cumplimiento de la palabra empeñada”, mediante la presentación de los plazos de finalización de obras del galpón audiovisual y el cronograma del proyecto de los pañoles para Recursos Naturales y Agro por escrito. “La comunidad educativa de Arrayanes no permitirá que la precariedad siga condicionando el proceso pedagógico”, advirtió.

Problemas críticos afectan los cursos

Los “riesgos edilicios”, debido a la falta de soluciones infraestructurales, afectan el dictado de clases desde hace meses y, según el sindicato, se han tornado “críticos” en las áreas de Audiovisual, Recursos Naturales y Agro, que concentran a más del 80% de la matrícula estudiantil.

Estas áreas “operan en condiciones inseguras”, por lo que, “sostener talleres en este entorno resulta una contradicción pedagógica inaceptable que vulnera el derecho a una educación de calidad y a un trabajo seguro”, insistió el núcleo sindical.

A modo de ejemplo, señaló que persisten los problemas “en el flamante sistema de alcantarillado”, falta culminar obras en el galpón de audiovisual y la ejecución de las instalaciones eléctricas bajo los plazos acordados.

También advirtió sobre riesgos asociados al almacenamiento de combustible y la carencia de pañoles adecuados para herramientas, “situaciones ya observadas en reiteradas ocasiones por la inspección laboral del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social”.