La comunidad del Polo Educativo Tecnológico (PET) Arrayanes de UTU, aguarda una inspección de la División de Arquitectura de la Dirección de Educación Técnica Profesional, con vistas a desarrollar un plan de trabajo que solucione los problemas de infraestructura del galpón donde, hasta la semana pasada, se dictaban las clases del bachillerato y la tecnicatura Audiovisual.

El director del PET Arrayanes, Julio Miranda, dijo a la diaria que la visita de los arquitectos es clave para realizar una nueva evaluación de las instalaciones, clausuradas por decisión del núcleo sindical de AFUTU desde el miércoles 18, luego de que las lluvias afectaran el área donde se dictaban los cursos y se depositaban equipos valuados en 100.000 dólares.

Desde entonces, las clases pasaron a salones alternativos en el edificio central, en función de su disponibilidad. “Esto implica una distorsión total para todo: para la escuela, para las prácticas de audiovisual y para el funcionamiento de las clases. No es el clima ideal”, dijo Miranda.

Recordó que la reparación de las antiguas instalaciones del galpón o “pañol” audiovisual se planteó hace años y fue reiterada a las nuevas autoridades de la Dirección de Educación Técnico Profesional en 2025. Indicó que encontraron “buena receptividad”, pero remarcó que la solución no puede demorar más.

“Este año se comienza a ejecutar el presupuesto que se votó el año pasado; suponemos que la reparación está en agenda, teniendo en cuenta los compromisos que asumieron en las diferentes instancias de trabajo con los referentes de Arrayanes”, comentó.

Tras remarcar la disposición de la dirección y el cuerpo docente a dialogar en una mesa de trabajo permanente, advirtió que “si se espera mucho para ejecutar la solución ocurren eventos como los de la semana pasada y nunca se sabe lo que puede pasar”.

El director reivindicó el derecho de docentes y estudiantes a implementar medidas gremiales hasta obtener respuestas, después de “estar con el agua por los tobillos, tratando de poner a resguardo los equipos” de que son patrimonio de la UTU. Aunque no tuvo comunicación directa con las autoridades nacionales, espera que la visita de los arquitectos se concrete esta misma semana.