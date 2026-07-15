MVOT distinguió al Movimiento Punta Ballena Protegida y la Comisión de Cuenca de la Laguna del Sauce por su gestión ambiental

Público en la ceremonia de entrega de la sexta edición del Premio Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, el 14 de julio, en la sala Vaz Ferreira de la Biblioteca Nacional.

Los reconocimientos se inscriben en la sexta edición del Premio Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo y valoran el papel clave de ambas organizaciones para las políticas públicas de esta materia en Maldonado.

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) otorgó este martes el Premio Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo al Movimiento Punta Ballena Protegida, que recibió 30.000 pesos por su gestión ambiental, y un reconocimiento honorífico a la Comisión de la Cuenca de la Laguna del Sauce por sus 15 años de trayectoria. El galardón es impulsado por la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial, con el apoyo de la Universidad de la República (Udelar), a través de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y el Centro Universitario Regional Este.

El Movimiento Punta Ballena Protegida –conformado por vecinos, colectivos sociales, profesionales, organizaciones ambientales y personas comprometidas con la protección y la conservación de Punta Ballena y su área de influencia–, que formalizó su constitución como asociación civil en mayo pasado, obtuvo el primer premio en la categoría Eventos.

El jurado valoró que “las acciones en territorio fueron constantes y diversas” y destacó que integró a personas de diferentes colectivos, lo que “generó una sinergia que alimentó el disfrute”, según consta en el acta. Además, resaltó que “permitió visibilizar las acciones de la comunidad por el valor simbólico de Punta Ballena, para que continúe siendo un espacio de disfrute comunitario”.

En noviembre de 2023 se conformó como “No al Proyecto Punta Ballena” para frenar el megaproyecto inmobiliario que proponía la construcción de 29 edificios y 320 viviendas sobre la península rocosa, cuya autorización ambiental fue desestimada por el Ministerio de Ambiente (MA) en febrero de 2025. Las fundamentaciones y argumentos aportados por el movimiento en las diferentes instancias de evaluación fue clave en la resolución ministerial.

Ese mismo mes, se creó la Comisión Especial Asesora sobre Punta Ballena, que en enero pasado entregó su informe final al intendente Miguel Abella, en el que acordó elaborar un Plan Local de la Microrregión Punta Ballena e incorporar padrones al Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

15 años de la Comisión de Cuenca de Laguna del Sauce

Por otra parte, la Comisión de la Cuenca de la Laguna del Sauce (CCLS) recibió un reconocimiento especial por sus 15 años de articulación para la gestión del principal recurso de agua potable para el departamento de Maldonado. Para el MVOT, es una forma de “poner en valor una trayectoria sostenida de trabajo colectivo, que ha fortalecido las capacidades institucionales y sociales para la gestión integrada de la cuenca de la Laguna del Sauce”. Asimismo, consideró a la comisión como “referente en la construcción de políticas públicas participativas, donde el diálogo y la articulación son condiciones fundamentales para el cuidado de los bienes comunes”.

La CCLS fue creada en 2010 y está integrada por organismos públicos (como la Intendencia de Maldonado, el MA, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, la Unidad de Gestión Desconcentrada de OSE y la Udelar), además de organizaciones de la sociedad civil que trabajan por la sostenibilidad de la cuenca.

En abril pasado, la Junta Departamental de Maldonado aprobó el Plan Local de Ordenamiento Territorial (PLOT) de la Cuenca de Laguna del Sauce, proyecto que fue reactivado este año a instancias del intendente Abella.

Según destaca el MVOT, esta coordinación interinstitucional e integración entre niveles de gobierno contribuyó a “superar la fragmentación de la gestión del territorio y los recursos hídricos”, además de promover procesos participativos para el codiseño de medidas, acciones y planes, así como la coproducción de conocimiento, reconociendo el valor de saberes técnicos y experiencias locales.

Paseyro: “El territorio es una construcción colectiva”

Durante la ceremonia, la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseyro, afirmó que este premio nació con la convicción de que “el territorio es una construcción colectiva y que vale la pena detenerse a valorar a quienes lo piensan, lo transforman y lo habitan con compromiso”.

Asimismo, señaló que “cada uno de esos trabajos representa horas de estudio, de trabajo de campo, de discusión y de compromiso con un lugar y con una comunidad. Representa la convicción de que el territorio puede pensarse, gestionarse y habitarse mejor”.

Además, valoró el trabajo entre el Estado y la academia: “Esta alianza es parte de la esencia misma de lo que se celebra hoy, porque el ordenamiento territorial se construye en ese cruce entre la gestión pública, el conocimiento académico y las comunidades que habitan cada rincón del país”.

La directora nacional de Ordenamiento Territorial, Paola Florio, señaló que se valoran proyectos y trayectorias que contribuyen a “un Uruguay más equilibrado e integrado y con mayores oportunidades para todos”. Subrayó el trabajo de quienes investigan, enseñan, planifican, gestionan y comunican sobre el territorio, y de organizaciones y vecinos que impulsan iniciativas para mejorar sus comunidades, que “muchas veces pasa desapercibido, pese a su importancia para el desarrollo del país”.