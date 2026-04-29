Tras varios años de permanecer estancado en la Junta Departamental, en medio de desacuerdos a la interna del oficialismo en cuanto a la dimensión de las áreas a fraccionar a futuro, quedó aprobado por unanimidad el Plan Local de Ordenamiento Territorial (PLOT) de la Cuenca de Laguna del Sauce, el mayor reservorio de agua potable para el departamento. La iniciativa, que tuvo sus orígenes en la última administración del intendente frenteamplista Óscar de los Santos, recibió luz verde en la sesión plenaria, sobre la 1.30 de este miércoles 29.

El proyecto, que ingresó al legislativo en agosto de 2023, fue reactivado este año a instancias del intendente Miguel Abella y se consolidó como prioridad en el informe final de la Comisión Multipartidaria de Ambiente.

Fernando Niggemeyer, integrante de la Comisión de Cuenca de la Laguna del Sauce (CCLS), conformada por organismos públicos, organizaciones sociales y académicos, afirmó a la diaria que “es un hito haber logrado su aprobación” y que la comisión está “expectante por conocer los cambios introducidos”. Además, planteó que se debe considerar la inclusión del arroyo El Potrero en el PLOT, y anunció que la comisión se reunirá este jueves 30 para “definir los pasos a seguir y la incidencia de las modificaciones”.

“Comienza un nuevo desafío que es trabajar en la gobernanza y en la adecuación del plan a la nueva realidad”, aseguró Niggemeyer. Por lo tanto, con vistas a una posible “revisión”, indicó que será necesario “conocer cómo incide en la calidad del agua la expansión de chacras residenciales, con personas que se instalan a vivir y no con fines productivos”.

“Momento histórico” y crítica al oficialismo

El tratamiento del proyecto del PLOT, que insumió un poco más de una hora en el plenario, contó con la aprobación de la bancada del Frente Amplio (FA), además del Partido Nacional (PN) y el Partido Colorado (PC). El edil frenteamplista Jorge Pieri expresó que “es un momento histórico en cuanto al ordenamiento territorial en el departamento y también a nivel país, al ser la primera vez que se regula una cuenca completa de una laguna”. Consideró que la calidad del agua “es un bien importante a preservar, ya que depende de lo que ocurre en la cuenca de la laguna”.

Señaló que, durante 2014-2015, Maldonado atravesó “una de las peores crisis hídricas, con sequía y floraciones [de cianobacterias]”, lo que derivó en que “el gobierno nacional encomendara este plan al gobierno departamental”. Si bien su análisis se remonta a “más de diez años”, ingresó en la Junta hace apenas tres años. Pieri definió este avance como un “punto de partida”, ya que el plan deberá ser “revisado” por el Ejecutivo departamental y los organismos del Estado porque “los estudios fueron realizados hace varios años”.

En la misma línea, el edil colorado Eduardo Elinger indicó que “se le están dando herramientas [legales] al Estado, pero en poco tiempo habrá que actualizarlo”; y, cuando se ponga el plan en práctica, “habrá que exigir que se ejerza el contralor”, por lo que advirtió que “empieza la etapa más difícil”. Además, celebró el “consenso” logrado entre todas las bancadas.

“Estamos llegando tarde”, advirtió a su turno el edil frenteamplista Juan Urdangaray, ya que si se hubiera votado en 2023 se habrían evitado “denuncias ambientales y fraccionamientos aprobados”. En este sentido, criticó al oficialismo por la demora en el tratamiento del expediente, porque “no se trató en comisión hasta febrero de 2026”, y sostuvo que “nunca fue prioridad para el Partido Nacional”.

Por otra parte, Urdangaray celebró que el PLOT “establece reglas claras”, como “la reducción de aportes de nutrientes, la zonificación y la regulación de actividades que impactan en el agua”. Sin embargo, para el edil Gino Pereira, también del FA, en el PLOT “debería estar incluido el arroyo El Potrero, ya que es el desagüe de la laguna, por lo que el agua que fluye hacia el mar mediante el arroyo impacta sobre las playas de la zona”.

Fraccionamientos de tres hectáreas, como mínimo

Los ediles Pablo Chalar y Adolfo Varela (PN) y Pieri (FA) promovieron la incorporación de un aditivo al artículo 37.5 sobre suelos rurales con el atributo de potencialmente transformable, aprobada por unanimidad en la sesión. Chalar explicó que el texto se ajusta al artículo 16 de la Ley 10.723 (de Centros Poblados), que, según la redacción dada por la Ley 20.212, “permite fraccionamientos de tres hectáreas como mínimo”.

Según informó Pieri a la diaria, inicialmente en la Comisión de Obras Públicas el PN incorporó un agregado al artículo 37.2 que “mezclaba dos territorios distintos como lo son el suelo rural natural y el suelo rural potencialmente transformable”, y planteaba que “redujeran el límite de cinco hectáreas a tres”. Si bien el FA “hubiera preferido no realizar la modificación, se propuso derivar lo relativo al suelo rural potencialmente transformable a un aditivo en el artículo 37.5”, pero se mantuvieron las tres hectáreas como mínimo.

Por su parte, la edila nacionalista Ana Rita Colombo solicitó que “se expliquen los mecanismos para evitar la contaminación de las napas destinadas para el consumo humano cuando se aprueben fraccionamientos de tres hectáreas”. Votó a favor, aunque sostuvo que “el mínimo debería ser de cinco hectáreas, debido al impacto ambiental de los fraccionamientos asociados a la carga de personas como de residuos y ruidos”.